退位让贤 大卫·席尔瓦：福登准备好在曼城取代我了

根据席尔瓦的说法，福登“一天比一天好”，席尔瓦已经宣布他将在2019-20赛季结束后离开俱乐部。

大卫·席尔瓦支持菲尔·福登在下赛季结束他离开曼城时接替他的位置，他说这位19岁的球员让他想起了年轻时的自己。

前西班牙国脚席尔瓦宣布他将在2019- 2020赛季末离开阿提哈德球场，这将是他为英超冠军征战的第十个也是最后一个赛季。

在瓜迪奥拉的两个赛季里，福登已经在一线队出场38次，他的表现让他成为了未来之星。

席尔瓦赞扬了福登，他告诉记者:“我相信他会成为一名出色的球员。他是个很好的人，他将是我的一个很好的接替者。除了天生的技能，他还是一个非常好胜的人。他总是想赢球，这使他成为一名优秀的足球运动员。当你年轻的时候，你总是问有经验的人。我给了他很多建议，比如如何在场上跑动。他接受了这些信息，并且一天比一天好。他让我想起了我年轻时的自己——尤其是他现在的样子。他很安静，但总是在那里比赛。他讨厌失败。我能给他的最好建议就是永远保持冷静。无论足球场上发生什么，高潮和低谷，都要保持冷静。”

席尔瓦的声明是在文森特·孔帕尼决定从曼城回到少年时代效力的安德莱赫特俱乐部之后宣布的，他将在下赛季担任安德莱赫特的球员兼教练。

席尔瓦在家乡格兰卡纳利亚发起了一场制止家庭暴力的运动，他谈到了他的俱乐部面临的挑战，在他作为曼城球员的9年里，他赢得了4个英超联赛冠军、2个足总杯冠军和4个联赛杯冠军。席尔瓦为曼城出场396次，攻入70球。

席尔瓦说:“无论是场上还是场下，要找到一个像孔帕尼这样的球员是非常困难的。”

“他是曼城的一名优秀战士。但随着新一代的诞生，我们会找到另一个人，另一个孔帕尼。你总是需要有经验的球员来帮助你。但曼城的未来掌握在贝尔纳多(席尔瓦)、拉希姆(斯特林)、勒罗伊(萨尼亚)和菲尔（福登）手中。”