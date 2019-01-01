追随前辈步伐 巴萨新援德容：曾梦想加盟阿森纳

前阿贾克斯中场本来认为他会跟随一位荷兰球星的脚步在去西班牙之前先加盟北伦敦球队。

巴塞罗那新援德容说，他把曾把转会阿森纳视为通往诺坎普的垫脚石，但他也抓住了提前转会加泰罗尼亚的机会。

荷兰国脚中场球员以6500万英镑(8100万美元)在1月份完成了从阿贾克斯到巴塞罗那的转会，于本周早些时候在西甲冠军球队亮相。

这位22岁的球员透露，他认为自己会追随马克·奥维马斯的职业道路，后者在加盟巴萨之前从阿贾克斯转会去到了伦敦北部，而现在是阿姆斯特丹球队的体育总监。

德容在接受采访时表示：“在我的脑海中，我一直有这样一个路线——阿贾克斯-阿森纳-巴塞罗那，把它叫做奥维马斯路线。”

“但是是的，如果你可以直接去巴塞罗那，那么你就是在你想要去的地方了。比你敢想象的还要快。”

这名九次代表国家队的年轻球员吸引了许多欧洲顶级俱乐部的兴趣，其中就包括曼城和巴黎圣日耳曼。他说他一直是巴塞罗那的球迷，但他也很欣赏枪手。

“巴塞罗那多年的足球风格，曾经在这里踢球球员，以及现在仍然在这里踢球的球员……哈维、伊涅斯塔、布斯克茨，我看过他们的中场阵容。”他继续说道。

“还有梅西，世界上最好的球员，我的偶像。”

“诺坎普，巴萨的主场。把这些因素加在一起，很多年轻男孩选择巴塞罗那或皇家马德里作为他们最喜欢的俱乐部就显得很好理解了。”

“我也是，尽管我认为过去的阿森纳很出彩。”

上个赛季末，亚伦·拉姆塞被允许自由转会到意甲冠军尤文图斯，因此北伦敦的球队需要加强中场的力量。

但是埃梅里的团队的预算有限，据信只有4500万英镑(5600万美元)，因此可能已经退出了德荣的签约竞争。

他们现在正与南安普敦的马里奥·勒米纳联系在一起。

但他们可能会在这笔引援上受到曼联的挑战。