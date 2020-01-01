追随伊布脚步 哈兰德盼征战多国联赛

哈兰德给了曼联和皇马引进他的新希望，他愿意追随前辈伊布的脚步。

这名挪威前锋在冬季转会窗口开启后选择了加盟多特蒙德，但在近期的采访中，他表示自己想要体验不同的联赛。

哈兰德的说法将让曼联与皇马重燃引进他的希望，因为他暗示了自己将追随伊布的脚步，前往不同联赛体验不同国家的生活方式。

这位令人兴奋的年轻国脚已经在他的家乡挪威和莫尔德度过了自己早期的职业生涯，而后他又来到奥地利，与萨尔茨堡红牛一同度过了前一阶段的职业生涯。

其他球队

现在，他已经成为了德甲豪门多特蒙德队内的明星球员，这一切都发生在一月份的转会窗口。

哈兰德与大黄蜂签下了一份长期合同，但有关他未来将转会至英格兰或者西班牙的传闻一直不绝于耳，这位19岁的小伙子也承认，自己可能会在未来效仿AC米兰前锋伊布拉希莫维奇，前往不同的联赛踢球，要知道后者是足坛最具名气的“浪迹天涯”的射手之一，曾先后效力过马尔默、阿贾克斯、尤文图斯、国际米兰、巴塞罗那、AC米兰、巴黎圣日耳曼、曼联和洛杉矶银河等队。

“我喜欢他的思维方式，喜欢他看待不同事物的方式，”哈兰德周四队《442》讲述了自己对瑞典传奇的崇拜。

“我想我一直都对自己很有信心，这就是我。我很喜欢他从一家俱乐部转会到另一家俱乐部的经历，前往不同的国家踢球，这并不容易，但他总是能在开始阶段就进球，从第一秒开始，我喜欢看到这一切。”

“我们都是前锋，我们的个头都很高大。但我们有不同的踢球方式。你很难去比较我们，但有一点，我就是我。”

在谈到老特拉福德和伯纳乌对他的兴趣时，哈兰德补充道：“有俱乐部对我感兴趣总是好的，因为这意味着你做了正确的事情。”

如果冬季转会选择前往曼彻斯特，哈兰德将会和他的同胞索尔斯克亚重聚，这位他的前主帅目前在梦剧场执掌大权。

“我在很年轻的时候就来到了莫尔德，他给了我很多帮助。他是一位很好的终结者，他在技术和不同进球方法上教给了我很多，他对我的职业生涯很重要。”

如今的哈兰德已经成为了欧洲足坛最令人生畏的前锋之一，他在本赛季为萨尔茨堡红牛打进了28球，并且在目前已经为多特蒙德打进了12粒进球。

这位自信的年轻人表示：“我这辈子都在做这件事。这是我长大以后想做到的事情。我也是这样去做的。我一直都知道我会是个好球员，但事情进展得很快。我喜欢这样的速度！”