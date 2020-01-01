追逐不败阿森纳？克洛普：利物浦不害怕失败

在赛程过半的时候，红军已经取得18胜1平的战绩。

在利物浦还没有输掉一场比赛的情况下，尤尔根·克洛普将他们与阿森纳不败夺冠的比较放到一边。

温格带领阿森纳获得了2003-04赛季英超联赛的冠军，他的枪手整个赛季保持不败，取得26胜12平。

枪手仍然是英超联赛中唯一一支能够做到赛季不败壮举的球队，但是克洛普的利物浦球队本赛季也有可能取得同样的成绩。

利物浦本赛季19场比赛中赢了18场，平了1场，在赛程过半后，他们看起来有能力与温格的球队匹敌。

在周四对阵谢菲尔德联的比赛之前，克洛普曾说过，尽管他没有考虑与温格的不败球队相匹敌，但他的利物浦并不害怕失败。

克洛普说：“在目前的情况下，你不害怕失败，但你仍然知道失败是有可能的，这是三种可能结果之一。要么赢，要么平，要么输。我总是关心不同的事情。这并不是我想要的——我想要安逸的生活，但我没有。”

“我不确定温格在他们不败的时候是怎么想的，如果他在比赛之前就知道他们会赢的话。”

“不幸的是，对我来说不是这样的，如果我在比赛前就知道这一点，那将会很酷。但我只能说，我们不害怕失败，我从来没有，这是一种可能性，但我不害怕。”

在周日的比赛中，利物浦1-0战胜了狼队，克洛普的队员们在这场比赛中经受了严峻的考验。

克洛普承认他对自己球队的表现并不完全满意，他将在周四安菲尔德对谢菲尔德联的比赛中寻求进步。

“我们对比赛的各个部分都不满意。我们对结果很满意，但比赛给了我们很大的改进空间，你不必是一个超级足球大脑才能看到这一点。”克洛普说。

“我对结果很满意，但我们必须在表现上努力。我们从来没有这样做过，也不应该在事情不顺利的时候开始对自己撒谎，因为我们必须确保自己有所进步。我们会做到的，百分之百。”