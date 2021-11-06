追星少年！拜仁边卫戴维斯：见到德雷克比击败梅西更美妙

拜仁的加拿大球星阿方索-戴维斯表示，与说唱歌手德雷克见面胜过击败梅西，同时他表示希望参加2022年的卡塔尔世界杯。

自从2018年加盟拜仁后，戴维斯就迅速成长，他帮助球队赢得多座国内冠军，以及一座欧冠冠军，并确立了自己足坛最佳年轻左后卫之一的称号。

这位21岁的加拿大国脚最亮眼的表现之一莫过于2019-20赛季拜仁8-2血洗巴萨，在那场比赛中，他让梅西毫无发挥，但现在戴维斯表示和加拿大说唱明星德雷克见面是比击败梅西更美好的回忆。

戴维斯告诉One Soccer：“我认为见到德雷克比击败梅西更重要，因为从我开始听音乐起，我就开始听德雷克。”

“德雷克是我的偶像之一，我热爱他全部的音乐。和梅西交手是一个成就，不幸的是，我没有得到他的球衣，不然的话这会稍稍超过见到德雷克，所以我选德雷克。”

加拿大在10月份的世预赛中击败巴拿马，之后德雷克与全队见面，谈及自己与德雷克的对话，戴维斯表示：“他对于和我们见面感到激动，我们都很激动。”

“他祝我好运，并说下次去多伦多给他发个短信。”

加拿大在中北美和加勒比海世预赛中6轮拿到10分，目前排名积分榜第三位，占据着一个直接晋级名额。

加拿大目前还未尝败绩，而戴维斯在世预赛期间贡献了5个进球，谈及自己在国家队的野心，戴维斯表示：“我不害怕生活在聚光灯下，作为一个孩子，你梦想为自己的国家队效力，这就是我正在做的。每一次穿上球衣，我都为国家而战，尽我所能去赢得比赛。”

“世界杯是球员最大的成就之一，一些球员从来没有踢过世界杯，所以对我们来说，能够加世界杯意味着一切皆有可能，我们的球队有能力做到。”