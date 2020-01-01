追悔莫及 马拉加仅差200万欧元就能签下少年C罗

这位葡萄牙前锋在转会曼联之前，几乎已经加入了这家西班牙俱乐部。

据当时负责招募工作的卡洛斯·林孔说，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多十几岁时就差点被马拉加签下。

这位葡萄牙球星在职业生涯中先后效力于曼联、皇家马德里和现在的尤文图斯，并获得了五次金球奖。马拉加的球探在他还在葡萄牙体育青训学院的时候就发现了他。

在2002年的欧洲U17锦标赛上，林孔和他的团队在丹麦发现了C·罗纳尔多，因此，他们开始了考察的过程。

其他球队

“克里斯蒂亚诺在年轻的时候就和现在一样了。”林孔告诉《El Desmarque》：“一个有着非常重要的身体力量，有着惊人的射门能力的球员。”

“当时我对主席很有信心，我的建议都很有效。我被告知要去参加欧洲、美洲或南非的大型赛事。我必须得到锦标赛中最好的三名选手的电话号码。”

“锦标赛一结束，我就有了三个最好球员的电话号码。当时我在电视上关注他们，我没有去（看比赛）。”

“接下来的一周，我们与球员和他们的家人建立了联系，与他们的经纪人见面，看看我们是否可以出价。”

“在那种情况下我们联系了C·罗纳尔多。”他补充说：“他那时还没有在葡萄牙体育的一队出场，我们通过门德斯提出了报价。”

“我们已经有了钱，我们不能在投资上操劳过度。当时我们出价150万欧元，而这名球员的身价约为350万欧元。”

“我们无法进展，因为我们无法达到那个价格。最终，好球员并不贵，但我们没能做到。”

C·罗纳尔多的许多重要特点在他很小的时候就表现出来了，这些特点在他35岁左右的时候仍然很明显。

林孔还将弗格森描述为C·罗纳尔多的“竞技父亲”，并认为他最终加盟曼联对这位球员来说是件好事。

“他在那个年龄已经有了他的基本能力，他已经拥有了，然后在战术上发展或提高。”

“年轻时的克里斯蒂亚诺就是现在的他。一个有着非常重要的身体力量的球员，有着惊人的射门，在他理解比赛的方式上有着非常直观的方式，在带球的技术质量上有着惊人的水平和速度。”

“我并不惊讶他在这个年龄所表现出来的，这些品质一直都有。我们行动非常迅速。一两个月过去了，他很快就加入了一队，而曼联很快就来了。豪尔赫（门德斯）有很多精英阶层的关系，那时候我们已经无法竞争了。”

“他的竞技父亲亚历克斯·弗格森在一场友谊赛后迷上了他，并在马拉加感兴趣几个月后投入了1800万欧元。这是当时最好的选择。克里斯蒂亚诺是历史上最好的球员之一。”