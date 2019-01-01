迷弟的仰视 霍福尔：范戴克是世界最佳后卫

这位年轻的利物浦后卫解释了为什么他认为没有人能比这位红军中后卫更优秀了。

利物浦年轻球员基亚纳·霍福尔声称他的队友范戴克是世界足坛最好的后卫。

这位前南安普顿球员正在为红军享受一个辉煌的赛季，在很多人的眼里，他现在是世界顶级中后卫之一。

对于每天都和他一起训练的霍福尔来说，他对范戴克的能力没有丝毫的疑问。

“维吉尔是世界上最好的后卫，我可以百分之百的肯定。”17岁的他告诉镜报。

“他是如此的优秀，现在利物浦队内最伟大的事情就是不仅仅是前锋和射手得到了所有的赞扬。”

“他们过去总是得到荣誉，但有些事情已经改变了。人们现在明白并看到了伟大防守的重要性。”

霍福尔希望有一天他能像范戴克一样踢球，他说荷兰队长在训练中向他传授了一些专业技巧。

“让我钦佩的不仅仅是看着他和世界上最好的前锋对抗比赛。”霍福尔说。

“当我和他一起训练时，我看到了所有的细节，他对完美的渴望，他训练我的方式，他的位置感和他给我的意见。”

“他似乎总是对的。我想知道，在那些时刻，为什么我没有看到，或者为什么我以前没有处于那种状态。对我来说，这是纯粹的区别。”

霍福尔曾代表荷兰队参加过青年队的比赛，并承认希望能在国际赛场上与利物浦队友并肩作战。

“我希望几年后我能和范迪克搭档防守。”他说，“作为一名职业球员，你不可能希望拥有一个比他更好的导师了。”

“在维吉尔的比赛中有一个小细节——我称之为肩膀。他总是关注周围的情况。”

“他总是知道周围发生了什么。他有自己的对抗要专注，但他也在关注其他人的一举一动。”

霍福尔本赛季早些时候在默西塞德郡1月足总杯输给狼队的比赛中首次代表利物浦出场，但本赛季大部分时间还只是代表俱乐部青年队出场。