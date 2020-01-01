迷之库蒂尼奥——转会巴萨的梦想如何变成一场噩梦

这位巴西球星在诺坎普并不受欢迎，今年夏天他将再次转会，但28岁的他选择非常有限。

“我不会去其他任何俱乐部，但巴塞罗那是不同的。对我来说，这是一个梦想，一个充满魔力的地方。”

这是库蒂尼奥在2018年1月从利物浦转会到诺坎普时说的话。

两年半过去了，这个梦想变成了一场噩梦。

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本周晚些时候他就28岁了，但是库蒂尼奥的职业生涯正处于十字路口。今年夏天他将再次转会，但是去哪里呢？从前，他可以走进世界的任何一队；现在，他发现自己的选择余地正在迅速缩小。

最需要他的俱乐部已经不再需要他了。拯救了他的俱乐部不需要他。即使是曾经培养过他、纵容过他、球迷崇拜过他的俱乐部，也走出了他离开的阴影。没有了库蒂尼奥，利物浦变得更强大，更饥渴，更成功。

库蒂尼奥是巴塞罗那历史上身价最高的球员，也是世界足球界身价第三高的球员。他正是梅西心中取代内马尔的球员。巴萨体育主管罗伯特·费尔南德斯称库蒂尼奥将取代伊涅斯塔。

他已经有一年多没有为巴萨效力了，他的最后一次为巴萨出场是去年五月在国王杯的决赛中负于瓦伦西亚。

当他转会西班牙的时候，报纸的头条上写着“一个必需品”，但很快就发现，他远远不是巴塞罗那所需要的。踢边路时速度不够快，踢中路时不够聪明或有纪律。他总是看起来像巴萨的球员，即使是在利物浦，但他却踢不出在利物浦的表现。

奖牌来了——在巴塞罗那通常都是这样——但库蒂尼奥的影响是断断续续的。他开局不错，前半个赛季进了10球，获得了联赛和杯赛双冠王，但如果你想了解他的挣扎，可以看看这个：在西班牙的18个月里，他在联赛和欧冠中作为替补出场的次数，与他在利物浦五年里的一样多。

他不能说他没有受到警告。2016-17赛季快结束的时候，尤尔根·克洛普曾和他坐下来谈过，当时很明显巴塞罗那会按照他们的意愿行事。

“在那里，你将只是一个普通的球员。”克洛普告诉库蒂尼奥：“在这里，你可以做到更多。如果你留下来，他们最终会为你建一座雕像。”

那年夏天，库蒂尼奥尽了最大努力想要离开，他在新赛季开始前递交了转会申请，然后又因背部受伤而无法训练和比赛。

利物浦立场坚定，但到了1月份，他们已经准备好出售，准备卖人并重新投资，他们相信球队可以在没有他的情况下发展和提高。这笔交易价值1.42亿英镑。

18个月后，库蒂尼奥再次转会，拜仁慕尼黑支付850万欧元和他的薪水1350万欧元租借他一个赛季。

如果拜仁希望在今年夏天永久转会，双方同意支付1.2亿欧元，但很快就清楚，这样的转会不太可能。

就像在巴塞罗那一样，库蒂尼奥发现自己没有明确的角色。格纳布里和科曼锁定了边路的角色，而在弗里克手下重生的穆勒成为了莱万多夫斯基的主要供应者。在这之后，基米希，蒂亚戈·阿尔坎塔拉和格雷茨卡在中场提供了更好的控制和平衡。

“有时他给人的印象是很拘囿。”拜仁首席执行官鲁梅尼格今年2月说。同月，弗里克认为库蒂尼奥的问题在于他过于努力地给人留下深刻印象。

“有时候他给自己施加了太多的压力。”教练告诉记者：“他努力在比赛中留下自己的印记，但在当时并不是所有的决定都是正确的。”

由于脚踝受伤，库蒂尼奥自从五月德甲重开以来就没有为拜仁出场过。尽管他的天赋在他身上闪现——去年12月对云达不莱梅的一场表现就很突出——但无论是俱乐部还是球迷，都不希望在这个夏天永久转会。

那么接下来呢？

“原则上他是巴塞罗那的球员。”巴萨主教练塞蒂恩说，但他在诺坎普的未来似乎不太可能。巴萨的财务状况岌岌可危，他们的债务令人担忧。球员们在三月底接受了70%的降薪，但是关于下赛季新的降薪的谈判还没有得出结论。

巴萨想签下国际米兰前锋劳塔罗·马丁内斯，他们梦想着从巴黎圣日耳曼带回内马尔，但首先他们需要削减工资，如果可能的话，还需要通过出售球员来筹集资金。

库蒂尼奥、登贝莱和格里兹曼这三名他们最昂贵的签约球员被认为是实现这一目标的最佳途径，但随着冠状病毒危机在欧洲的影响，仅出售其中一名球员的可能性已经降低，更不用说同时出售这三名球员了。

他们希望得到来自英超的兴趣，他在利物浦的出色表现仍在人们的记忆中。但在疫情之后，很难找到一个合适的目的地。

利物浦和曼城都没有兴趣。热刺自己也在为钱发愁，而切尔西已经在齐耶赫和潜在的蒂莫·维尔纳身上花了很多钱来加强他们本来就很强大的阵容。

与布伦丹·罗杰斯在莱斯特的重聚是不可能的，而转会到阿森纳会让他无缘欧冠。同时，考虑到他与安菲尔德的联系，转会到曼联甚至埃弗顿将会是有争议的。

另一次租借似乎是最有可能的解决方案。“如果他留下来，那是因为巴萨找不到其他俱乐部。”够力足球的巴塞罗那记者伊格纳西·奥利瓦说：“不要排除在夏季转会窗口的最后几天再次租借的可能性。”

事情不应该是这样的。这不是梦想转会应该变成的样子。

库蒂尼奥离开利物浦时，整个世界都在他的脚下。现在，它在他的肩膀上。