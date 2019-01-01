迫不及待 桑切斯回归会是曼联最已阵？

索尔斯克亚透露，曼联前锋桑切斯已经迫不及待地想要重新回到赛场，让自己的职业生涯重回正轨。

桑切斯在本赛季开始以来仅为曼联打入1粒进球，在11月底遭遇肌肉伤病后，他一直伤缺至今。

曼联主帅索尔斯克亚表示，桑切斯将会在曼联客场对阵纽卡斯尔的比赛中回归，并对智利人在训练场上的表现印象深刻。

“过去几天里，桑切斯的训练都非常出色，”索尔斯克亚说。

“对阵伯恩茅斯的比赛他就想出场，但是我们必须对他的情况谨慎。他已经缺席比赛一个月的时间，接下来他当然会回归的。”

“他总是希望能够进行比赛，他有非常出色的个性。对阵伯恩茅斯，他竭尽全力让自己为比赛做好了准备，但是我们仍然认为这对他来说太早了。他有些迫不及待，但他仍需要一些体能方面的加强。”

索尔斯克亚对于桑切斯回归后适应球队的战术打法表示乐观。

“桑切斯有非常好的技术特点，我认为他回到球队后可以在穿插跑位、攻防转换上面做出贡献，”索尔斯克亚补充说。

“因为我们创造的机会越多，就有越多机会进攻到对手的腹地，他在比赛中对我们的帮助也会更多，他有非常棒的脚下技术，可以撕扯对手的防线，还可以后插上进攻。”

“他在昨天的训练中打入了几粒非常漂亮进球，让人备受鼓舞，我对他充满期待。”