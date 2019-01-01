迫不及待 卢卡库经纪人发IG证实飞往米兰

这名比利时国脚将前往米兰完成与意甲球队的一笔交易，这笔交易总额可能达到7800万欧元。

卢卡库的经纪人证实，他和曼联前锋正在前往米兰的路上，以完成对国际米兰的转会。

够力足球在周三早些时候报道说，双方的谈判正在进行中，曼联和国际米兰正在寻找一份卢卡库最终与国米主教练安东尼奥·孔蒂合作的协议。

最近有消息称比利时人与曼联主帅索尔斯克亚的关系已经破裂，挪威人已经明确告知这名前锋，他将会和23岁以下的球员一起训练，直到他的未来得到解决。

孔蒂在过去不止一次地想要签下卢卡库，在他执教尤文图斯和切尔西的时候没有签下这名前埃弗顿球员，但是看起来他期待已久的转会即将到来。

比利时人的经纪人费德里科·帕斯托雷罗在Instagram上发布了一张他和这名前锋在飞机上的照片，两人可能前往意大利进行体检，并就一笔交易进行最后敲定。

图片的配文是:“准备起飞……方向米兰！！！国际米兰……我们来了！”

据报道，国际米兰将为卢卡库支付6500万欧元(6000万英镑/ 7280万美元)的首期费用，在他效力于梅阿查期间，可能还将额外支付1300万欧元。

卢卡库于2017年以7500万英镑(9100万美元)的转会费从埃弗顿转会到老特拉福德，俱乐部希望能从这名9号门将身上赚到钱。

英超转会窗口将在周四关闭，但是索尔斯克亚并不急于签下这名26岁球员的替代者，因此俱乐部也没有压力去匆忙达成协议。

意大利俱乐部的注册窗口要到9月2日才会关闭，但现在看来，尽管还有三周的时间来完成这笔交易，但国米似乎希望在未来几小时或几天内得到这名前锋。

在8月26日对莱切的意甲首场比赛之前，如果能够迅速签约，这家意大利俱乐部将有超过两周的时间来磨合他们的新前锋。