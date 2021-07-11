迪马利亚：梅西和我说这将是我闪耀的时刻 我做到了

这位巴黎圣日耳曼边锋打入了一球，结束了阿根廷的冠军荒。

迪马利亚表示，梅西告诉自己，称这届美洲杯将是他闪耀的时刻，两人最终帮助阿根廷击败巴西，赢得国家队等待多年的冠军。

在阿根廷1-0击败巴西的美洲杯决赛中，迪马利亚打进了全场唯一进球，帮助梅西拿到自己职业生涯的首座成年国家队冠军。

这位巴黎圣日耳曼边锋最近年因伤错过了不少大赛，包括2016年的美洲杯决赛，而这一次他在决赛中破门制胜，让这一切都变得更加甜美。

迪马利亚赛后说道：“这将是难忘的，梅西和我说谢谢我，而我则对他说谢谢你！”

“他和我说这是属于我的决赛，他说这就是我当年错过的那场美洲杯决赛的重现，必须是今天，而结果也确实如此。”

“我为我的女儿、妻子、父母、所有支持我们的人以及所有来到这里的疯子们感到高兴，明年就有世界杯了，这次夺冠给了我们巨大的鼓舞。”

虽然进球的是迪马利亚，但德保罗在中场也发挥了重要作用，帮助阿根廷成功对抗这支强大的巴西队。

本场比赛，梅西并没有必要挺身而出，他已经在美洲杯中打进4球，扛着球队走到了这一步，德保罗很高兴团队能够踢出出色的表现，来回报梅西的帮助。

德保罗说道：“这超出了我们的梦想，在马拉卡纳击败巴西成为冠军超出了所有的期望，我很高兴。”

“梅西需要每一个人的帮助，而我们也需要他，他是历史最佳。”