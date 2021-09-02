迪马利亚：我根本就不在乎曼联7号球衣 范加尔是最差主帅

这位阿根廷国脚在高价转会曼联后被批为水货

迪玛利亚表示他根本不在乎曼联7号球衣，并声称范加尔是他在英国足球失败的主要原因。

这位阿根廷国脚在2014年以5970万英镑的价格从皇家马德里转会加盟曼联，引起了极大的轰动。

然而他被批为水货，并在仅仅一年之后就转会前往巴黎圣日耳曼。

谈及自己的曼联生涯，迪马利亚告诉TyC体育：“我根本不在乎曼联7号球衣，一开始他们和我说了很多关于7号球衣的事，但那只是一件球衣罢了。”

“我在曼联的问题源头是教练，范加尔是我职业生涯中合作过的最糟糕的主帅。我得分，助攻，然后第二天他就会给我看我的失误视频，他每天打击我，他不喜欢球员超过他。”

虽然范加尔对迪马利亚来说从来都不是合适的人选，但这位南美球员在穆里尼奥的带领下在皇马取得了相当大的成功。

2010年，他被穆里尼奥带到皇马，在葡萄牙教练的带领下攻入26粒进球，帮助布兰科斯赢得了西甲和国王杯等荣誉。

迪马里亚说：“穆里尼奥很疯狂，他对我一直很好。不过他敢和任何人对抗，他根本不在乎。有一次他和C罗吵架，他说C罗不跑动，而其他所有人都得为C罗跑动。”

迪玛利亚已经在巴黎圣日尔曼效力了7个赛季，为球队出场了266次。