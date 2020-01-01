迪玛利亚：法甲不具有竞争力？看看英超的利物浦

王子公园球场的球队继续在自己的国土上设立标准，但是他们的阿根廷前锋说任何对这一联赛的批评都是不公平的。

迪玛利亚试图为法甲辩护，他不认为这一联赛为缺乏竞争力和可预见性，这位巴黎圣日耳曼的球星利用了利物浦在2019- 2020年英超联赛的统治地位来支持自己的观点。

尤尔根·克洛普的球队在英格兰的表现非常出色，他们目前在积分榜上以22分的优势领先。

其他球队

本赛季没有其他球队能接近他们，就像在法甲的巴黎圣日耳曼一样。

法国王子公园的豪门正在追逐他们的连续第三座联赛奖杯，这也是他们在2012- 2013年接受巨额投资后的第七座联赛奖杯。

他们在国内的主导地位导致了人们对法国顶级联赛标准的质疑，但是迪玛利亚认为这样的批评是不公平的。

这位阿根廷国脚告诉法甲说:“这已经改变了很多。我认为随着时间的流逝，它变得越来越有竞争力。”

“每个赛季，球队都更强了，赢球就更难了。我在这里的头两个赛季…但对手们没有现在这么强大。

“一点一点地，联赛变得更有竞争力，更难以取胜。各队已想出对付我们的办法。教练们已经制定了与巴黎圣日耳曼、马赛、里昂比赛的计划。这很重要，我认为这有助于联赛的发展。”

“许多人觉得法甲联赛比其他联赛弱，但看看其他联赛，看看英格兰！利物浦遥遥领先，当我们建立类似的领先时，是因为联赛不够好吗？！这里的球星很少，但联赛竞争真的很激烈。”

迪马里亚为巴黎圣日耳曼处于法国足球的顶峰做出了巨大的贡献，南美人承认自己是天生的赢家。

他补充道:“我不喜欢失败。我真的不喜欢。我喜欢赢…赢…我认为这就是帮助我走到今天的原因，我总是向前看。”

“每次我们输掉一场比赛，甚至当我们被逼平的时候，我都很伤心，真的很伤心。我们一周的工作就是为了赢，赢，赢，当我们没能赢的时候，这是一个巨大的打击！”

在俱乐部和国家队卓有成效的职业生涯中，迪玛利亚已经习惯了胜利的喜悦。

在被问及31岁时的成功感觉是否和年轻时一样好时，迪玛利亚说:“仍然一样好。胜利是一种独特的感觉，它让你充满动力，给你信心，让你想要更加努力地训练，因为有了这种动力。胜利是至关重要的！”