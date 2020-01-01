迪玛利亚：因为C罗贝尔 我只在训练场上踢任意球

阿根廷国脚在巴黎圣日尔曼的任意球能力体现出了他的致命能力，但他也承认他从来没有机会在西班牙展示他的球技。

迪马利亚承认，在俱乐部在C罗和贝尔的身边，以及在国家队在梅西身边踢球时，他的任意球能力通常只有在训练场上得到体现。

这位阿根廷国脚在法甲巨人巴黎圣日耳曼的一段富有成效的日子里证明了他在定位球上的致命能力。

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然而，展示任意球水平的机会却经常因为那些与他并肩上场的巨星们而被忽视。

当迪玛利亚在皇马的时候，他不得不与五次金球奖得主罗纳尔多和贝尔争夺主罚任意球的权利。

然后，他在国家队中发现了更大的竞争对手——巴塞罗那致胜法宝梅西。

然而，迪马里亚在这方面一直都很努力，他告诉法甲:“是的，我很努力。我身边总是有像克里斯蒂亚诺、梅西这样的人在国家队，但在皇马和曼联也有！”

“我的周围都是高水平的球员，他们进了很多球！但是我一点一点地学会了。学无止境。总有改进的余地。”

“在皇马，我只会在训练中踢任意球，因为不是克里斯蒂亚诺就是贝尔会去主罚！通过努力，我获得了信心，当我在这里(巴黎圣日耳曼)得到机会时，我很幸运地进球了。这很重要！”

当被问及如何决定向哪边瞄准时，迪马里亚补充道:“这是一种感觉……当你看到那堵墙的时候，你就知道守门员在哪里，所有这些。”

“你的队友也会帮忙，因为他们在人墙中制造了恐慌。那时你就会开始意识到最好的选择是什么。”

迪马里亚的任意球贡献了法甲46粒进球，但31岁的迪马里亚并没有为自己设置达成50球的目标。

“老实说，我没有给自己设定目标，”南美人说。

“我给自己的唯一目标就是成为冠军，赢得所有的冠军。这就是我在赛季初想要的。之后，就个人而言，我不会给自己设定目标。”

“就像我说的，我为球队努力工作，我尽力做到最好。如果我能得分，我就得分。如果我能助攻，我就助攻。之后，就是为团队跑动和工作。这就是我关注的全部。”