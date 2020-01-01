迪玛利亚主动联系 戈麦斯或加盟巴黎圣日尔曼

阿根廷前锋渴望在一月份接受新的挑战，尽管他希望留在意大利，但也有可能前往法国。

巴黎圣日耳曼已经成为亚历杭德罗·戈麦斯离开亚特兰大的重要选择之一，够力足球已经获悉迪玛利亚已经和他的阿根廷国家队队友进行过联系了。

在与亚特兰大老板加斯佩里尼的关系破裂之后，这名32岁的高水平前锋渴望在一月转会窗口开启后离开意大利蓝色竞技球场。

戈麦斯发誓要揭露所谓的争吵是如何发生的，但前提是他已经离队加盟了其他俱乐部。

其他球队

他他主帅的内部裂痕似乎已经破裂到无法修复的地步，这意味着其在2021年离队变得越来越有可能。

从此前的报道来看，亚特兰大似乎更愿意避免这位球队队长的离开，不过他们似乎也不愿意与主帅分道扬镳，毕竟这位球队掌舵者近几个赛季的执教相当成功，让球队成为了欧战乃至欧冠的常客。

因此，戈麦斯必须仔细考虑潜在的下一站，他需要仔细考虑接受新的挑战。

他需要担心被下放至替补席，因此错过代表阿根廷参加2021年美洲杯的机会。

目前有关他的争夺已经展开，纳赛尔治下的巴黎圣日尔曼愿意在与加斯佩里尼的纠纷细节曝光之前，开出一份1500万欧元的报价。

亚特兰大接受了这一事实，即使是他们与戈麦斯签订了一份要到2023年夏天才会到期的新合同，与此同时，他们可能还会与来自亚洲的球队进行谈判，据说有两支中国球队也在探讨签下阿根廷人的可能性。

戈麦斯正在寻求自由身离队，这意味着亚特兰大无须将30%的收入支付给他的前东家卡塔尼亚。

这位南美球员渴望留在欧洲，而不是在其他大洲俱乐部得到一份薪资更加丰厚的合同。

留在意甲将是他的首选，罗马、国际米兰和AC米兰目前也在密切关注他的转会情况。

圣西罗对戈麦斯来说是一个受欢迎的落脚点，因为他想留在贝加莫大区，他在这里也能得到更多的商业利益。

不过，巴黎圣日耳曼这家意大利之外的俱乐部也加入了追求者行列。

迪玛利亚目前仍效力于王子公园球场，据说他已经向他的同胞探了底，并且透露巴黎圣日耳曼俱乐部的总监莱昂纳多很欣赏其组织能力。

另外两位阿根廷球员毛罗·伊卡尔迪和莱安德罗·帕雷德斯目前也在巴黎圣日耳曼踢球，如果亚历杭德罗·戈麦斯成为了首都球队的一员，这将对球队的稳定性有所帮助。