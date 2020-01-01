迪涅：安帅注入必胜理念 埃弗顿的目标是进入欧冠

这位太妃糖球星认为在联赛重启后，埃弗顿能够进入欧战甚至是欧冠。

根据卢卡斯·迪涅的说法，卡尔洛·安切洛蒂可以把埃弗顿带到欧冠联赛，他认为俱乐部在这位前AC米兰和切尔西主帅的领导下“建立了一个非常好的项目”。

太妃糖在去年12月解雇了马尔科·席尔瓦之后，请来了这位世界足坛最受尊敬的教练之一，而当时这支莫西塞德郡俱乐部正处于降级区。

在安切洛蒂的带领下，埃弗顿已经上升到英超联赛的第12位，如果他们能在剩下的9场比赛中保持强劲的势头，他们仍然有机会进入积分榜前7名。

其他球队

这位60岁的战术家已经开始着手在球队中留下自己的印记，迪涅相信如果埃弗顿能够继续他们目前的发展轨迹，那么在他们将有机会进入到欧冠联赛。

目前英超等联赛正在策划重启比赛，这位这位太妃糖边后卫向天空体育强调了他的主要目标:“我们一定要进入欧战，我们必须完成很高的目标。”

“如果我们能进入欧战，对俱乐部和球迷来说都是最好的。我们正在打造一些东西，我们正在打造一个项目。我们有着很好的球员。”

“在几年的时间里，埃弗顿买了很多球员，我们投入了很多。我们必须进入前四，前五，然后才能参加欧冠联赛。”

迪涅接着表示，他相信安切洛蒂灌输给了埃弗顿的必胜精神，再加上古迪逊公园球迷的支持，将使他们能在未来几年取得“非常特别”的成绩。

“我们正在建设一个非常好的项目，”他说。“我们可以做一些非常特别和非常好的事情。

“我们可以比去年(第八名)做得更好，也许今年能踢上欧战，我们在古迪逊公园有一些特别的东西。我们有球迷的支持，他们每时每刻都在我们身后。”

“我们在俱乐部有一些特别的东西，因为我们是一个大家庭。”

“每个人都在尽自己最大的努力，我们将拭目以待。我们必须保持这种心态，每场比赛都要竭尽全力，我相信我们能够踢出很高的比分。”

自2018年从巴塞罗那加盟埃弗顿以来，迪涅对自己在埃弗顿的进步补充道:“我对自己的第二个赛季非常满意。”

“我的状态很好，但我可以做得更好。我认为我每天都可以做得更好，我会为此而努力。”

“我想做到最好，我每次都努力表现得更好。”