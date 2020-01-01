迪巴拉：确实与曼联热刺有过联系 但更想在尤文证明自己

阿根廷人说，尽管经历了一个令人沮丧的2018-19赛季，他还是希望留在安联球场，尽管他和一些顶级俱乐部有联系。

保罗·迪巴拉透露，自己曾与曼联和热刺就2019年转会英超进行过“对话”，尽管他并不愿意在没能证明自己价值的情况下离开尤文图斯。

在过去的5年里，迪巴拉一直是尤文的关键球员，但是在C罗在上赛季从皇马转会到尤文图斯之后，这位阿根廷球星有时不得不充当C罗的僚机。

五次金球奖得主成为了阿莱格里首发阵容中的进攻核心，而迪巴拉则被迫被放到了边路，这让他在进攻三区的效率有所降低。

其他球队

在这个赛季，阿根廷人陷入了自己职业生涯的最低谷，在30场比赛中只拿到了5粒进球和4次助攻，这让他在俱乐部的未来充满了疑问。

这名26岁的球员声称当时尤文图斯认为他是冗杂球员，但是他选择在都灵安联球场为自己的位置而战，而不是转会前往曼联或者热刺。

迪巴拉也承认巴黎圣日耳曼和他的代表人进行了讨论，在接受CNN采访时，他告诉记者：“与其他俱乐部接触，这却或多或少是因为去年那时候的尤文图斯已经不再想依靠我，不想让我继续在这里踢球。”

“那时候我确实开始和其他俱乐部有过结束，一些俱乐部表现出了对我的兴趣，其中就包括曼联和热刺。”

“我们进行一段很长时间的对话，然后巴黎圣日耳曼也出现了。”

“我没有直接和他们中的任何一家俱乐部谈过，但是我和尤文图斯聊过。尽管如此，我当时的打算是留下来。在过去的六个月里，我度过了一个糟糕的赛季，我不想带着这样的印象离开，因为我认为我为俱乐部贡献了很多美好的瞬间，我这样离开是不公平的。”

“所以我也表达了我想留下来的意愿，在这里努力成长，尽我最大的努力。很明显这并不容易，因为尤文图斯和我的想法不一样。但在转会市场关闭后，随着萨里的到来，我成长了很多。”

“球队开始踢得更好了，我也因此留了下来，截至目前，我在这里度过了一个很棒的赛季。”

在萨里的带领下，迪巴拉在2019-20赛季重新找回了自己的最佳状态，后者是在去年夏天从切尔西加盟而来，接替离职的阿莱格里。

迪巴拉本赛季的34场比赛中进球数达到了13粒，还给队友贡献了12次助攻。