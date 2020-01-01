迪巴拉告诉尤文队友C罗:我们阿根廷人讨厌你！

斑马军团前锋告诉葡萄牙球星在这个南美国家没有人喜欢他。

保罗·迪巴拉表示，他告诉了自己的尤文图斯队友克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，他在阿根廷并不受欢迎，因为里奥·梅西的阿根廷同胞们非常“憎恨”这位葡萄牙球星。

梅西和C罗在竞技方面的竞争让他们成为了足坛历史上最伟大的两个人。

梅西所在的巴塞罗那和C罗曾经效力的皇家马德里之间的比赛被称之为国家德比，也是足坛历史上最受期待和欣赏的德比之一，这两位球员一直在努力提升自己的水平，以超越对方。

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C罗在2018年转会去了尤文图斯，结束了两人西甲赛场上的竞争，但是关于谁是这个时代最佳球员的争论仍然在继续。

现在，作为C罗在都灵城的队友，阿根廷国脚迪巴拉向这位萄牙球星承认，自己国家的人并不喜欢他，即使他自己知道C罗是一个值得钦佩的人。

“我对他说，克里斯蒂亚诺，在阿根廷，我们有点讨厌你，因为你的身材，你的状态，甚至是你的走路方式。事实是，你让我很惊讶，因为我发现你是这么的与众不同。”

“然后C罗笑了起来，他告诉我，是的，我知道这件事，不过我已经习惯了接受这些批评。”

迪巴拉是为数不多的同时与C罗和梅西并肩作战的球星之一，这让这位阿根廷前锋难得地见证了这两名足坛历史上最伟大的球员。

不过，这位尤文图斯球星在去年遭到了许多抨击，当时他表示自己很难和梅西一起为阿根廷国家队踢球，因为两人踢的位置差不多。

针对这一事件，迪巴拉说他已经和梅西讨论过战术了，两人都在寻找如何进行配合的方法。

迪巴拉表示：“也许我应该换一种说法，我从来没想过要批评队友，我只是想改善一些正在发生的事情，”

“我和里奥谈过这件事，因为我们俩在战术上的作用很相似。”

“我在世界杯和美洲杯上没有得到多少出场时间，但与此同时，我一直都很尊重教练们的决定，因为阿根廷队享有很高的声望。”

迪巴拉曾在近期被诊断出感染了新型冠状病毒，在病情恢复后，他承认在检测呈阳性后的几天里他感到“恐惧”。

“一开始我咳嗽得很厉害，感到疲倦，在睡觉时会感觉很冷。后来我被确诊了，但被建议不要服用任何药物，俱乐部只是给我们开了一些抗生素。”

“在最开始的几天，我感觉到了恐惧，但现在已经好多了，没有任何症状了。”

除了这些，迪巴拉还谈到了尤文图斯全体降薪的问题，他表示刚开始并非所有人都同意这件事，但最后还是达成了一致。

“作为队长，基耶利尼首先和阿涅利进行了交流，然后告诉我们俱乐部希望能够伸出援手，在停赛期间进行降薪。其实之前我们就已经讨论过这件事，但并不是所有人都同意，因为有的人只差一两场比赛就能够激活一些条款。”

“我们一度不知道究竟会发生什么，因为真得很难让所有人达成共识。不过最终我们还是达成了一致，降薪是我们最好的选择。”