迪奥普回应转会蓝军曼联传闻：只想过好每一天

这名西汉姆后卫很清楚外界对他未来的猜测，但他仍然满足于“过好简单每一天”。

西汉姆中后卫伊萨·迪奥普在回应可能转会切尔西或曼联的传闻时坚称他没有明确的“职业规划”。

迪奥普在2018年以2200万英镑(2900万美元)的价格从法甲图卢兹加盟铁锤队，自那以后，他已经为俱乐部参加了56场比赛。

这位23岁的球员在伦敦球场度过了令人印象深刻的第一个完整赛季后，与曼联联系紧密，但最终在2019- 2020赛季开始时继续留在了铁锤。

法国人本赛季再次成为西汉姆的关键人物，同时保持着在英超联赛中最稳定的表现的形象。

红魔被认为已经重新点燃了他们对迪奥普的兴趣，现在一月的转会窗口已经打开，而据报道切尔西正在考虑以4000万英镑(5200万美元)的价格购买迪奥普。

当被问及本月离开西汉姆的转会传闻时，迪奥普说：“作为一名球员，我们知道会受到很多谣言的影响，尤其是在转会窗口期间。”

“在那之后，我专注于我的足球，努力在每天的训练中进步，并且在比赛中表现出色。就是这些。我没有职业规划。我只是想成为最好的球员。”

“过好简单的每一天。该发生的总会发生。如果它没有发生……我只想提高效率，仅此而已。”

迪奥普补充了法甲和英超的不同：“这是另一个世界，比如在基础设施方面。所有的体育场都坐满了人。”

“俱乐部的预算，超级联赛中优秀球员的密度……的确，与法国相比，这是另外一回事。”

“这是一个非凡的赛事，每个周末都有大型比赛。客场的比赛很复杂，每次比赛的气氛都很好。”

迪奥普将会在周六下午主场迎战埃弗顿的比赛中回到西汉姆的阵容中。

主教练大卫·莫耶斯将寻求他自12月底回归以来的第二次胜利，因为铁锤队在英超的排名仍然处于危险的位置。

上周五在谢菲尔德联队0-1的失利让铁锤排在第16位，在22场比赛后只比降级区多1分。