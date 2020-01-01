迪亚曼蒂：紫百合新老板雄心勃勃 基耶萨应三思而后行

这位前广州恒大球星认可佛罗伦萨新老板的雄心勃勃，并认为小基耶萨在离队前应该三思而后行。

根据亚历山德罗·迪亚曼蒂的说法，在离开佛罗伦萨之前，费德里科·基耶萨应该三思而后行，因为目前关于他未来的猜测越来越多。

基耶萨在佛罗伦萨的表现让他成为了转会市场上最炙手可热的一批球员。据报道，尤文图斯和国际米兰，以及英超豪门曼联和切尔西都对他很感兴趣。

佛罗伦萨首席执行官巴龙在周一表示，几家英格兰俱乐部正在尝试引进基耶萨。

其他球队

这位22岁的意大利国脚于2016年从佛罗伦萨青训系统中脱颖而出，他在新型冠状病毒疫情爆发前的23场意甲比赛中打入6球，并贡献了3次助攻。

佛罗伦萨老板罗科·科米索已经表示，如果基耶萨想离开紫百合，他愿意将其卖掉，但迪亚曼蒂对他的同胞有一些建议。

前意大利国脚迪亚曼蒂曾两次被租借至佛罗伦萨，而现在他则是澳大利亚西部联的队长。他在接受媒体采访时表示:“如果我是基耶萨，我会在离开佛罗伦萨之前三思而后行。”

“科米索是带着极大的热情和计划收购佛罗伦萨的，如果我是费德里科·基耶萨，我会在离开佛罗伦萨之前再三思考，然后再做出决定。”

美国亿万富翁科米索在2019- 2020赛季前完成了对紫百合的收购，从德拉瓦莱家族手中拿到了佛罗伦萨的所有权。

科米索的到来迅速扩充了球队的实力，他们完成了与前拜仁球星里贝里的签约，不过佛罗伦萨的战绩却算不上出色。

去年12月，佛罗伦萨选择解雇了主帅文森佐·蒙特拉，目前他们位列意甲第13，比降级区高出5分。

“新的所有者在接管俱乐部的初期都会遇到很多困难。”迪亚曼蒂表示，他曾效力于西汉姆联、亚特兰大、沃特福德、博洛尼亚和中国豪门广州恒大。“你可能会经历一些混乱。”

“他(科米索)为球队投入了很多，引进了很多球员。尽管开局不错，他们还是遇到了一些问题，并被迫解雇了主帅。”

“从目前的情况来看，他执掌俱乐部的首赛季很困难，尽管图片联赛还没有结束，但你可以看到，这支球队正为未来打下基础。”