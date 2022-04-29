迪亚斯：我们不害怕客场挑战皇马 曼城是一支疯狂的球队！

曼城球星鲁本-迪亚斯坚持认为，他和他"疯狂的"队友们对于在欧冠半决赛次回合客场挑战皇马没有任何恐惧。

在周三凌晨惊心动魄的首回合比赛中，曼城以4-3的比分获胜，现在次回合比赛注定将非常激烈。

这一结果让皇马仍有希望在次回合竞争出线，此前他们曾在伯纳乌对巴黎完成大逆转。

"我们知道自己面对的是什么球队，他们在欧洲冠军联赛中的影响力以及伯纳乌球场的气氛，"迪亚斯告诉记者。

"但我们知道自己的目标，也知道我们需要实现这个目标。我们将踢出自己的风格，并试图赢得比赛。”

"伯纳乌是一个疯狂的地方，但曼城也是一支疯狂的球队。我们会做好准备的。”

"一场半决赛，而且第二回合在马德里，比赛永远不会在第一回合后就结束。无论发生什么，在这第一回合中，它永远不会就此结束。我们清楚地知道接下来将要发生什么，我们已经准备好了。”

"我认为以我们创造出来的机会，结果可以比4-3更好，但无论如何，我们最终还是赢了。”

"我们赢得的一场决赛，我们需要在下周的马德里赢得第二场决赛。我们现在很积极。我们本可以进更多的球，我们本可以丢更少的球，但我们没有时间去反思这些。"

曼城将于5月4日前往西班牙首都参加第二回合比赛，届时另一场半决赛将先决出胜负。

随着客场进球规则的取消，最后的总比分是唯一的决定因素，如果比赛最终以平局结束，将有加时赛和潜在的点球大战。

瓜迪奥拉的球队在本周末的英超联赛中也面临着一场关键的比赛，他们将在周六客战利兹联。

即使皇马的比赛迫在眉睫，曼城在国内也不能放松，因为利物浦在周六的早场比赛中将客战纽卡斯尔，在还有五场联赛的情况下，红军只落后曼城一分。