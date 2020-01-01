迪亚斯：胜利是曼城的唯一选择 英超拥有最纯粹的足球

这位曼城今夏引进的新中卫认为，对于曼城这样一支豪门球队而言，胜利是他们的唯一选择。

鲁本·迪亚斯表示，“胜利是曼城在2020-21赛季的唯一选择”，葡萄牙后卫希望蓝月亮能够再度展现出自己的“冠军精神”。

瓜迪奥拉的球队在本赛季表现的不够稳定，这支星光璀璨的豪门出人意料的没能表现出的足够的火力。

这支曾经在国内联赛中占据主导地位的球队已经在本赛季丢掉了16分，这让他们目前在积分榜上仅排名第八，与领头羊利物浦相差8分。

其他球队

曼城上一次在主场被西布朗1-1逼平，阿提哈德球场不再被认为是一座无法摧毁的堡垒。

不过客场战胜南安普顿和阿森纳，这两场联赛和卡拉宝杯的比赛帮助蓝军重新走上了正轨，而作为今夏的新援鲁本·迪亚斯正在寻找让球队更进一步的动力。

这位葡萄牙国脚以6200万英镑的转会费从葡超来到了英格兰，并决心去挑战和赢得一些重要的冠军奖杯，这位23岁嗯年轻人并不打算掩盖自己的野心。

迪亚斯在接受《曼彻斯特晚报》的采访时表示:“很明显，在这家俱乐部，胜利是唯一的选择。不过我们知道一分也是分，这并不是最坏的情况。”

“有时结果就是会这样，而在这个过程中，这一切确实发生了。”

“我们只想赢球，你必须有勇气去知道，当这一切没有发生的时候，你依旧需要继续前进。很显然，我们很沮丧，特别是在主场对阵西布朗的比赛之后，我们会发现这一分可能对球队赛季末的排名至关重要。”

“最后我想说，我们总是在追求全取三分，即使是只拿到了一分或者零分，我们依旧有能力一次又一次去地追求全取三分。我认为这种精神能够让你成为冠军。”

当曼城还在努力吸引大家的眼球时，鲁本·迪亚斯在阿提哈德的处子赛季给人留下了深刻的印象。

这位年轻中卫很快就在瓜迪奥拉麾下确定了自己的首发位置，这名强势的中后卫接受了英超生活带来的挑战。

迪亚斯补充了他在竞争最激烈的联赛中的经验:“我认为这是英超的美妙之处，因为不管你和谁比赛，他们都会努力去争取赢下比赛。”

“很明显，你现在效力于不同的球队，踢着不同的风格足球。但总的来说，每个球队都会争取赢得比赛。我想这就是英超和足球的美妙之处。即使你看的比赛也许并不是联赛前五名甚至是前十名球队的比赛，但你依旧能够看到一场精彩的比赛。”

“这对我来说就是我最想要的，让我有一种感觉，来到这个联赛是正确的选择。这是最纯粹的联赛，有着最纯粹的足球。我真的很高兴来到这里。”