迪亚斯在皇马玩游戏的时间可能多过踢球 但这位瓜帅门徒如今终于在米兰绽放

这位西班牙攻击型中场从来没有对自己的能力缺乏信心，但现在他才在一支顶级俱乐部的一线队站稳了脚跟

在上周米兰战胜威尼斯的比赛中，迪亚斯取得了进球，赛后米兰球迷们在圣西罗球场为他高唱赞歌，赞歌修改自此前他们写给卡卡的歌曲。

米兰球迷高兴得唱着：“我们是来看迪亚斯进球的！”他们已经等待了一段时间了，迪亚斯在之前16场主场联赛中都没有进球。

因此，当他接到特奥传中破门后，圣西罗爆发了，不仅仅是因为迪亚斯的进球出现在比赛还剩下不到23分钟时，并打破了威尼斯的顽强抵抗。

在刚刚过去的这个周末，迪亚斯再次破门，在米兰战胜斯佩齐亚的比赛中，他替补登场没多久就打入制胜球，随后他与随队出征的客场球迷一起庆祝。

米兰球迷本赛季真的很喜欢这位22岁的球员，这并不奇怪。

也许他们对迪亚斯的喜爱源于他们对他的期待，他们希望迪亚斯能证明自己是接替恰尔汗奥卢的合适人选。然而，这个赛季迪亚斯的表现也有了明显的进步。

上个赛季，他从皇家马德里租借到米兰，给人留下了深刻的印象，但不可否认的是，米兰当时的首要任务是留住恰尔汗奥卢，在主教练皮奥利的安排下，恰尔汗奥卢在九号位这个角色上表现出色，并在红黑军团的复兴中发挥了重要作用。

但令俱乐部球迷非常反感的是，这位土耳其国脚在今夏合约到期后拒绝续约，并转会到了米兰的同城死敌国际米兰。

恰尔汗奥卢应该会是国米CEO马洛塔的另一笔精明签约，但是米兰对迪亚斯的信任也得到了回报。

一旦确定他们需要一个新的10号球员，皮奥利就要求俱乐部继续租借迪亚斯，而米兰则以300万欧元的价格与迪亚斯达成了一项为期两年的租借协议，他没有浪费多少时间就证明了俱乐部的决定是正确的。

迪亚斯上赛季在各项赛事中进了7球；在本赛季的七场比赛中，他已经进了4球，包括对桑普多利亚的制胜球，在欧冠2-3负于利物浦的比赛中扳平比分，以及对斯佩齐亚的进球。

他显然还有提高的空间。迪亚斯有一种令人沮丧的倾向，那就是在比赛中时而消失不见，而他的射门也有很大的提升空间，举个例子，在上周三对阵威尼斯的比赛中，他开场就错失了一个绝佳的机会。

然而，他的才华是显而易见的，一直都是如此。我们谈论的可是2011年瓜迪奥拉亲自带着参观诺坎普球场的球员，当时巴萨的高层非常渴望签下这名马拉加青训小将。

瓜迪奥拉最终在曼城与迪亚斯合作，蓝月亮在2016年签下了当时年仅14岁的迪亚斯，而瓜帅在接手曼城几个月后，在联赛杯对阵斯旺西的比赛中让迪亚斯完成了职业生涯处子秀。

在当时的伊蒂哈德球场，人们对迪亚斯期望极高。他的前青年队队友爱德华-弗朗西斯告诉够力足球：“在英超，我们可以把他与阿扎尔相提并论，但他的盘带方式有点像梅西。”

迪亚斯为了在2019年以1500万英镑的价格转会皇马而拒绝了一份新合同，瓜迪奥拉对此非常失望。

迪亚斯被皇马的一线队承诺所吸引，但他并没有得到自己渴望的比赛时间，他在皇马的两个赛季里在各项赛事中出场21次，只进了2球。

最后，他在马德里玩《堡垒之夜》的时间可能比上场踢比赛的时间还多。

迪亚斯的经纪人佩德罗-冈萨雷斯去年告诉全市场网：“皇马没有给他必要的空间，最重要的是，没有给他必要的信心。他是一个年轻的球员，他需要不断的比赛来发挥他的全部潜力。”

迪亚兹在米兰得到更稳定的出场机会，上赛季单是意甲就首发了15次，进球4个，助攻3次。然而，恰尔汗奥卢的离开让迪亚斯现在能够踢上自己喜欢的位置，并得到更多的机会。

皮奥利上周告诉意大利天空体育：“上赛季，我们让他踢中前卫，迪亚斯是一名纯粹的进攻型中场。他是一个非常相信自己能力的孩子，他只是需要时间去成熟。”

事实上，对迪亚斯来说，等待时机可能让他因祸得福。

这可能比他预期的时间要长，但他现在是一家欧洲顶级俱乐部的首发，并且很享受这个角色。事实上，当米兰球迷在周二晚回到圣西罗，观看球队对阵马德里竞技的欧冠关键战时，他们会期待——而不是希望——看到迪亚斯进球。