迪乌夫质疑红军新赛季中再次挑战冠军头衔

曾经出现在安菲尔德的他是萨拉赫和马内的超级粉丝，但是他看不到球队能够在赛季实现英超联赛的辉煌。

利物浦“错过了上赛季夺冠的机会”，前红军球星迪乌夫说，他并不看好克洛普的球队在2019- 2020赛季再次挑战冠军。

在29年的等待之后，安菲尔德的球员们在2018-19赛季艰难地接近了一个难以捉摸的顶级联赛冠军。

克洛普的球队整个赛季只在联赛中输了一场，但那一场失利是在曼城的手中发生的，而最终蓝军在积分榜上仅以一分险胜。

利物浦现在面临的挑战是在即将到来的赛季中复制这些努力，并更进一步。

迪乌夫不相信他们有能力再次做到这一点，塞内加尔人直言不讳地认为红军错失了他们的大好机会。

他在接受《镜报》采访时表示：“他们上赛季表现得非常好。我不认为他们这个赛季还能打出这样的水平。”

“他们错过了上赛季夺冠的机会，因为你知道，在足球场上，每个赛季都是不一样的，如果你看看他们上赛季为夺冠全力以赴的样子，你就会发现他们不可能在这个赛季再次夺冠。”

“他们上个赛季的水平是一个难以置信的水平，看看他们是怎么与冠军失之交臂的，他们之间还有一分的差距，所以我们必须面对现实。”

“他们在曼城有强大的竞争对手，他们一直以来都在为冠军而奋斗，所以对我来说，我认为利物浦将无法达到上赛季那样的表现水平。”

在质疑利物浦是否有能力争夺重要荣誉的同时，迪乌夫也是安菲尔德两颗新星的忠实球迷。

马内和萨拉赫已经成为红军的护身符，这位在默西塞德郡度过两个赛季的球员这样评价两位非洲偶像：“我认为莫和马内都做得很好，他们在那里为非洲插上了旗帜。

“事实是每个人都看到了，他们是目前世界上最好的球员之一，他们对利物浦的贡献无论在国内还是在欧洲都是不可低估的。”