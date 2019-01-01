连锁反应 阿森西奥重伤或影响阿森纳租借塞巴略斯

英超球队希望以租借的方式签下这名中场球员，但在阿森西奥受伤后，皇马可能会决定留住他。

阿森纳主帅埃梅里表示，皇家马德里中场阿森西奥的严重受伤对阿森纳签下塞巴略斯的希望来说“可能是个坏消息”。

阿森西奥只在皇家马德里与阿森纳的国际冠军杯比赛中踢了20分钟，他为皇马打入一球，之后他的膝盖明显受伤，被送进了医院。

齐达内承认伤病看起来很“令人担忧”，埃梅里也承认如果皇马缺少中场球员的话，他的球队可能很难完成对塞巴略斯为期一个赛季的租借。

枪手和西班牙豪门之间的谈判在华盛顿的比赛中取得进展，预计本周将达成协议。

当被问及阿森西奥受伤是否会影响未来的交易时，埃梅里告诉记者:“我不知道。我们的目标也不是在那场比赛中受伤，他们可能是阿森西奥受伤了。这(可能)是个坏消息，对他们来说是，对我们也是。我不知道它是否能改变什么。”

埃梅里被问及俱乐部队长科斯切尔尼的未来，科斯切尔尼拒绝前往美国参加阿森纳的季前赛，并与里昂、波尔多和多特蒙德联系在一起。

科斯切尔尼与阿森纳的合同还有一年，埃梅里表示他觉得他已经尽了一切努力来留住这位33岁的球员。

“我谈到过他，对他表示敬意。”埃梅里说：“我试着在这个位置上和我们在一起，继续努力，在俱乐部之间，在他和我们之间找到一个解决方案。当他决定不来这里和我们一起比赛时，现在的解决办法只有俱乐部和他。他决定离开。我尊重他，但我有责任，他有责任，俱乐部也有责任。现在这只是俱乐部和他的一个问题。我的想法是继续与我们合作的球员们合作，以及那些想留在这里的球员们。”