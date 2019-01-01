连锁反应 基翁献招：阿森纳可以聘用波切蒂诺

这位枪手的传奇人物相信俱乐部必须考虑他们对手的前教练，因为埃梅里身上的压力越来越大了。

前阿森纳后卫呼吁俱乐部考虑任命毛里西奥·波切蒂诺为下一任主教练。

在执教热刺5年后，波切蒂诺于周二被热刺解雇，并很快被穆里尼奥取代。

在他被解职的同时，枪手主教练埃梅里还在为自己的工作而奋斗，他们过去五场比赛都取得胜利。

埃梅里的帅位命悬一线，基翁认为如果阿森纳不考虑用波切蒂诺来代替西班牙人，那将是愚蠢的。

“阿森纳没有必要恐慌，我们离目标越来越近了，但是俱乐部高层应该考虑波切蒂诺。”基翁在伦敦的一个体育赛事上说。

“我认为这是一个非常重要的解雇，可能会在整个英超联赛引起巨大的涟漪。”

“现在，教练们会小心提防。很多俱乐部主席都想要他。皇家马德里也许会接受他，我想阿森纳也会考虑他。”

然而，波切蒂诺是否会考虑转投老东家的竞争对手还有待观察。

在目前的情况下，基翁对埃梅里带领枪手前进的方向感到担忧，并在最近扬言留给后者的时间已经不多了。

“我们已经失去了阿森纳曾经拥有的足球品牌，失去了他们在温格治下踢出的漂亮足球。”基翁说。

“我们正在失去我们的身份标志，我们需要尽快找回。他看起来像个有压力的人。”

“他在和媒体时的沟通越来越不耐烦，每次我们看到他都是三个字的答案，这不是俱乐部想要的反应。”

“他真的需要休息，他也得到了休息，所以他现在必须恢复过来。董事会会尽其所能支持他，但他需要改进表现。”

“我希望埃梅里一切安好，但我相信我们的时间已经不多了。”

在国际比赛日之前阿森纳0-2负于莱斯特城之后，阿森纳将在周六主场迎战南安普顿。

枪手目前在英超联赛中排名第六，离排名第四的曼城还有8分的差距，离联赛领头羊利物浦还有17分的差距。