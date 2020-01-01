连续4场不进球 梅西遭遇4年未有之球荒

如果六届金球奖得主无法尽快找回自己的射门靴，那么他很有可能会刷新自己自2014年以来的最差进球纪录。

虽然本轮主场2-1战胜赫塔菲，但巴萨在多赛一场的情况下仍然因为净胜球劣势只能屈居西甲积分榜次席。

而他们的队长梅西在这场比赛中，再一次颗粒无收。这也意味着阿根廷射手已经连续4场比赛没有进球入账了——此前对阵瓦伦西亚，莱万特和皇家贝蒂斯，梅西都没能为巴萨完成破门。

上一次遭遇这样严重的进球荒还要追溯到2014年1月。不过当时的梅西情况更加糟糕，他的连续不进球纪录一直保持了8场。

其他球队

即便如此，梅西的此前积累的进球数目前还是帮助他高居本赛季联赛射手榜头名。19轮比赛他一共收获14粒进球，包括面对马洛卡和塞尔塔时上演的帽子戏法，比第二位的本泽马多1粒。

虽然梅西没能维持自己在门前的高效，但他还是为巴萨输送了数量可观的助攻。加泰俱乐部在过去三场比赛中收获的7粒进球，有6粒都有梅西参与。

赛季至今，他已经为队友们送上了12次助攻。这一数字只比他上赛季出战34场比赛帮助巴萨问鼎西甲冠军时少3次。下周六在诺坎普迎战埃瓦尔的比赛，梅西还有机会尽快赶超自己的助攻纪录。这场比赛过后，巴萨就将迎来双线作战的艰难赛程。

他们会首先和那不勒斯进行欧冠淘汰赛第一轮的比赛。3月1号，他们还需要前往伯纳乌与皇马展开国家德比的较量。这场比赛将对本赛季最终的冠军走势起到决定性作用。

如果梅西在与埃瓦尔和皇马的比赛中没能进球，接下来与皇家社会和马洛卡的比赛也无法找回状态，那么他将重温2014年的噩梦。