连续11场比赛没有进球：拉什福德怎么了？

本赛季第二次，曼联球迷在斯特雷特福德看台展开了一条横幅，在俱乐部三位传奇队长布莱恩-罗布森、埃里克-坎通纳和罗伊-基恩的脸下面写上"标准"一词。

当朗尼克的球员在周一晚上对阵阿斯顿维拉的足总杯第三轮比赛中进场时，这块黑白画布向他们发出了明确的信息。

事实上，这不仅仅是致敬曼联有史以来的三位最伟大的领袖；这也提醒着人们，曼联球迷对每一位有幸穿上曼联球衣的球员所期望的努力和奉献水平。

因此，当拉什福德在比赛还剩16分钟且未能在禁区内完成补射时，同一批球迷集体发出怒吼，这并不令人惊讶。

12分钟后，这位24岁的球员被换下场时，他脸上沮丧的表情也说明了一切。

"在这个时候，一切对他来说看起来都很困难，他没有火花，"阿兰-希勒在BBC上说道。

私底下，拉什福德已经接受了他最近的表现根本没有达到曼联标准的现实。

但为什么这位前锋现在表现不佳呢？

一些老特拉福德的消息人士认为，拉什福德已被他的场外慈善工作分散了注意力，他们渴望球员花更多的时间完全恢复健康，以便重新找回他的最佳状态。

然而，将这位英格兰国脚令人失望的表现完全归咎于他的慈善工作是目光短浅的。

虽然拉什福德承认他需要为自己的糟糕表现负责，但也有战术上的因素需要被纳入考虑范围。

一些曼联内部人士认为，该球员还没有找到适合他特点的教练。

他乐观地认为，前曼联主帅索尔斯克亚会是他的导师，以使他的比赛更上一层楼，但索尔斯克亚在执教期间很少直接参与训练。

拉什福德仍然相信朗尼克可以帮助他提高，但球队目前完全是一个烂摊子，这意味着这位临时主帅现在有很多其他问题需要解决。

尽管如此，德国人显然还没有想好让拉什福德踢什么位置，在朗尼克手下，拉什福德已经被部署在三个不同的位置上。

当然，拉什福德也要承担自己的一份责任。在对阵阿斯顿维拉的比赛中，他被安排在自己最熟悉的左边锋位置上，并再次表现不佳。

他的状态下滑让他想得太多，有消息称，在连续11场比赛没有进球之后，这位攻击手正在遭受信心危机。

在C罗质疑他的一些队友的心态的一周里，一些人可能会把矛头指向拉什福德，因为他最近几周的肢体语言看起来并不积极。

他有时看起来很沮丧，而且不感兴趣，但那些球员身边的人说，他明显生闷气的表现只是因为他没有透露自己的心思。

当然，拉什福德对足球的投入不应该受到质疑。在肩部手术后的康复过程中，拉什福德经常在俱乐部的卡灵顿训练基地花12个小时锻炼身体，早上7点15分到达，直到晚上7点30分以后才离开。

但问题是，由于他的伤病性质和不能跑步，他不能做很多有氧训练。这意味着，在没有季前赛的情况下，他仍然没有完全适应节奏。

尽管如此，拉什福德在最近几周的训练中给朗尼克留下了印象深刻，据够力足球了解，俱乐部仍然希望在夏天就新合同与拉什福德展开谈判。

目前，拉什福德的合同还有18个月就到期，合同中包含续约一年的条款。

那么，他仍然有足够的时间来恢复到他的最佳状态，而曼联仍然相信，他将很快恢复到他的最佳状态。

当被问及为什么这位青训球员表现不佳时，朗尼克回答说："我不知道。当然，如果拉什福德能进球，这对他来说是件好事。”

"然而，只要他在努力，只要他训练得好，我不认为有那么大的问题。"

鉴于他的体能问题，拉什福德目前的暂时低迷并不值得大惊小怪，即使他的统计数据让人看起来觉得很糟糕。

在他六年的职业生涯中，他在联赛中平均每场进球0.30个，本赛季已经大幅下降到0.18个。他显然需要改善他的数据，而且要快。

随着马夏尔寻求离队，卡瓦尼无法每周踢两场比赛，以及对C罗的位置多样性的质疑，让拉什福德再次开始闪耀的需求比以往任何时候都更强烈。