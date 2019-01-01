连续零封 阿利森满意利物浦表现：我们只需专注

巴西人对周二对阵萨尔茨堡的比赛中红军的防守很满意。

在取得了欧冠淘汰赛的席位后，阿利森坚持认为，集中注意力是利物浦最终取得背靠背零失球的关键。

周二，尤尔根·克洛普的球队在奥地利以2-0击败萨尔茨堡，获得E组第一名。

在周六客场3-0战胜伯恩茅斯之前，利物浦自9月下旬以来从未在任何一场比赛中保持零失球。然而，在三天后的欧冠比赛中，他们又一次做到零封对手。

“这只是时间和专注的问题。”红军门将告诉俱乐部官方网站：“前两场比赛，我们都很专注。即使他们有机会，我们在那里，后卫在那里，我在那里帮助球队。

“我们只需要继续专注于比赛，因为我们知道我们的实力，我们知道当我们全身心投入时，我们能在球场上做些什么。”

“你需要做90分钟——这很难，我们知道，但我认为我们证明了我们可以做到。”

在对萨尔茨堡的比赛中，阿利森在上半场被迫做出了几次重要的扑救，萨尔茨堡的哈兰德、南野拓実和黄喜灿制造了威胁。

巴西人在中场休息时透露了更衣室里的一些话，帮助利物浦在下半场有了一个良好的开局。

“我想要传达的信息就是继续前进，继续努力，”阿利森补充道：“在上半场，他们投入的强度加大了我们的工作难度；他们当然有机会，但是我们在机会面前压制住了他们，我可以做出扑救。”

“我对结果很满意，对我们在球场上的表现也很满意。这是一场艰难的比赛，但我们做得很好，每个人都配合得很好，防守很好，进攻也很好。我对比分感到高兴，我对零失球感到高兴——但这三分是我们需要的最重要的东西。”

现在，利物浦将期待周六在安菲尔德对阵沃特福德的英超联赛，在那里他们希望扩大他们在积分榜上的优势。