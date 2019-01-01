连续进球 德尚满意科曼效率：这正是他所需

这位边锋在9月的欧洲杯预选赛中打入3球，这让他的国家队主帅非常高兴。

法国主帅迪迪埃·德尚赞扬了金斯利·科曼的“效率”，在周二的欧洲杯预选赛中，科曼的进球帮助法国3-0战胜了安道尔。

这位拜仁慕尼黑边锋在周六4-1战胜阿尔巴尼亚的比赛中攻入了他自2016年3月以来在国家队的第一个进球。

随后，他在对安道尔的比赛中首开纪录，巩固了法国在H组中的领先地位。

“我已经告诉过你，自从上个赛季以来，他（科曼）提高了效率。”德尚在赛后发布会上说：“盘带并制造威胁，他知道怎么做。看到他踢得这么好对我有好处。一个月后，我会做出（阵容）选择，但我为他感到高兴；他需要这些表现。他在这两场比赛中的表现和他最近在俱乐部的表现是一样的。”

法国队浪费了很多机会，包括格里兹曼的点球不进，但赛后德尚拒绝对他的球员太过严厉。

“这还是很好的，即使由于我们创造的机会，比分应该更大一些。”他告诉TF1：“我们在9月的比赛中做了我们必须做的。我们必须拿下6分。这6分很好，但接下来的6分也很重要。”

科曼也很高兴在客场取得了两场胜利，并在个人水平上表现出色，他说他的健康是他进步的一个重要部分。

“这是非常美好的一周。在个人和集体层面上都进行得很好。”他告诉TF1：“当身体能够跟得上的时候，很容易就能达到最高水平，我会继续努力。当我回来的时候，我可以把我带球的能力带回来。我还能成为终结者！我踢球的时候总是很开心，尤其是在法国队。有更多的上场时间是很好的，我也试着回报教练给我的信心。我还没有火力全开，因为这个赛季很长，我们决不能满足于一两个好的表现。”