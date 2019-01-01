连续罚丢两粒点球 德尚：我会找格列兹曼谈谈

在对安道尔的比赛中，巴萨前锋在点球点前再次失利，他将面临与蓝衣军团主帅坦率的讨论。

法国队主教练德尚承认，他将与安东尼·格里兹曼讨论他在点球点上的职责，但他坚称前锋目前仍然充满信心。

格里兹曼错失了第二个点球，未能在周二3:0战胜安道尔的欧洲杯预选赛中取得进球。

此前，这位28岁的球员在周六4-1战胜阿尔巴尼亚的比赛中，在12码处的射门也有失误。

这位巴塞罗那前锋在去年的世界杯上更具说服力，他在法国队夺冠的过程中罚进了三个点球。

这些努力让德尚从一开始就对格里兹曼很乐观，但是教练承认会和他谈一谈。

“安托万，他不赌博，”他在赛后的新闻发布会上说。“当他需要进球时，他就会得分。”

“当他们做出决定时，他没有发抖。这仍然是两次失败。

“我可能会和他谈谈这个问题，因为我知道，如果10月份还有点球机会的话，他会在那里。”

在过去的10个赛季里，格里兹曼为国家队打进7球，但也成为法国历史上第一个连续两次罚丢点球的球员。

法国队在六场比赛中得到15分，位列H组第一。

德尚的下一个目标是10月11日与冰岛的比赛，然后在4天后将主场迎战土耳其。

格里兹曼将在本周末对阵瓦伦西亚的西甲联赛之前回到诺坎普。

以1.07亿英镑(合1.32亿美元)的价格从万达大都会体育场转会加盟巴塞罗那后，这位前马德里竞技球星在为联赛冠军上场的头三场比赛中打入两球以及一次助攻。