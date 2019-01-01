连续两年进入欧联 法兰克福渴望小组赛对曼联

在获得了欧联杯小组赛资格后，这支德国俱乐部希望对阵红魔。

法兰克福俱乐部的董事会成员阿克塞尔·赫尔曼希望上赛季的半决赛选手能在欧联杯小组赛中对阵曼联。

德甲球队法兰克福在周四主场3-0大胜斯特拉斯堡后，连续第二个赛季进入了欧联杯的小组赛。

他们在第一回合以0-1输掉了比赛，但回到主场法兰克福后，这支德国球队以3-1的总比分取得了胜利。比赛中，两支球队的总人数都减少到了10人。

由卢卡·约维奇和塞巴斯蒂安·哈勒而带领的法兰克福在上个赛季的欧联杯上打进了半决赛，之后在点球大战中输给了切尔西。

英超豪门和2017欧联杯冠军曼联在周五的抽签中属于第一档，而法兰克福属于第二档。

“我们今天看到了一个充满戏剧性的场面。”赫尔曼说。

“这里的气氛很特别，让球员们重新振作起来。德甲相较而言就差一点。”

“我希望在小组赛阶段和曼联分在一组。那将是一个梦想，就像上赛季和切尔西比赛一样。”

斯特拉斯堡的米特罗维奇在第26分钟的乌龙球扳平了资格赛的总比分。

雷比奇在中场休息时被红牌罚下，但主队还是取得了胜利，这要感谢科斯蒂奇的精彩任意球，以及斯特拉斯堡的迪米特里·里纳德被红牌罚下后丹尼·达·科斯塔的进球。

“法兰克福能够晋级很重要。”法兰克福主教练许特尔说。

“球迷、教练组和球员之间的团结感让我们度过了难关。”

“菲利浦打得很出色，他展示了自己的价值。安特也打得很好。卡马达也值得表扬。”

上赛季在德甲联赛中排名第七的法兰克福，在最近的联赛中以1-2负于了莱比锡红牛队，目前在联赛中排名第十。