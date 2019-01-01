连续两场0进球 齐达内：绝对不会在冬窗买前锋

在周日0 - 0的平局之后，法国主帅打消了在即将到来的转会窗口中加强进攻的可能性。

在与毕尔巴鄂竞技的比赛中，皇马再次0-0与对手照片，赛后，齐达内表示皇家马德里绝对不会在一月签下一名前锋。

周日在伯纳乌的西甲联赛中，皇马0-0战平毕巴，已经背靠背连续两场比赛没有取得进球了。

克罗斯和纳乔在上下半场里都有一次击中横梁，替补上场的卢卡·约维奇在最后四分钟里也有一脚射门被门柱挡出。

本赛季本泽马为皇马贡献了12粒西甲进球和16粒其他赛事进球，而在休赛期从法兰克福转会而来的高薪球员约维奇只进过一次球。

然而，皇马主教练齐达内否认了补强进攻线的可能性，虽然白衣军团希望在本赛季击败西甲冠军巴塞罗那。

当被问及是否会要求一名新的前锋时，齐达内回答说：“不会。绝对不会，我不认为有必要签下一名前锋。”

这场与毕巴的平局是马德里本赛季第五次在西甲联赛中丢分，赛后，齐达内的球队以两分落后领头羊巴萨进入2020年。

“我很生气，”齐达内说。“我的球员们把一切都留在了球场上。我看到了积极的一面，好的一面是我们做得很好。(最近三场比赛）的九分我们只拿到三分并不多。”

“和往常一样，当我们像以前一样踢比赛，有机会(得分)时，我为球员们感到恼火。对于我们付出的努力，我们很生气我们没有从我们拥有的机会中取得进球。”

“如果你有机会，你就必须进球，我们在过去三场比赛中有很多球权，但进球很少。这不是坏运气或缺乏信念——重要的是创造机会。”

“我们创造了很多机会……我们会继续下去；进球(最终)会实现。现在不进球，但我们不能低头。我们不得不认为这已经是非常好的一年了。”

“我们的结局有点平淡，但我们期待2020年的开始。我不认为(缺乏进球)是一个问题，但每个人都有自己的看法。我们很冷静。我们在过去四五个月里所做的事情是好的。”