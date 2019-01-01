连续两场打进致胜球 阿利森盛赞菲尔米诺

在周六对阵弗拉门戈的比赛中，巴西人在第99分钟攻入一球，为他的球队赢得了冠军。

在俱乐部世界杯决赛对阵弗拉门戈的比赛中，菲尔米诺在加时为利物浦攻入致胜一球。

菲尔米诺连续两场为欧洲冠军打入制胜球，帮助利物浦首次夺得世俱杯冠军。

这位28岁的球员经常因为进球太少而被质疑——本赛季他有6个进球——但他做出了重要的贡献，他的巴西队友阿利森强调了他的重要性。

“我们知道，他也知道他对球队有多重要。我们很看重他。我认为他是我们最重要的球员之一。他不仅得分，还助攻。他让全队从后场开始掌控，他帮助了我们很多，并使情况有所不同。”

“我们真的很高兴，我真的很高兴他能进球，这对一个前锋来说很重要，我真的为每个人和这个冠军感到高兴。”

利物浦主帅克洛普也赞扬了菲尔米诺的进球，他说巴西人在对阵巴西的比赛中打进致胜球意义非凡。

克洛普说：“他能进那个球，我为他感到高兴，因为在比赛之前，我们谈了很多关于这场比赛对巴西、南美人民，尤其是巴西人民的意义。”

“我们有两个巴西人，他是其中之一。这对他来说意义非凡，也给了我们很多帮助。最重要的是，这是一个激动人心的进球，非常冷静。你看，最后一个进球显然帮助我找回了这些东西，我真的，真的为他感到高兴。”

利物浦不会有太多的时间来庆祝，因为他们将在周四与莱斯特城的比赛中回归英超。