连未成年人都派上场了 这比赛埃梅里还是不知道怎么输

阿森纳主帅埃梅里在球队1比0战胜卡拉巴克之后高度称赞了球队神童布卡约·萨卡。

17岁的萨卡此前曾在欧联杯中有过两次替补出场的经历，本场比赛是他第一次为球队踢满全场，他也差点成为了枪手最年轻的欧战进球者。

北伦敦豪门一向有给年轻球员在一线队出场的传统，不论是温格还是埃梅里都喜欢给青年队的小将表现天赋的机会。

在赛后的新闻发布会中，埃梅里很快就单独提到了年轻球员的贡献。

“对每一位年轻球员，我们都有义务给予他们机会，首先是跟我们一起训练，然后对他们的表现提出要求。“埃梅里如是说。

“向今天这种比赛，只要我们可以，我们都会给他们机会。他们每场比赛都向我们展现了积极的东西。今天萨卡也表现得很好，带着强烈的个人风格，我们在半场时有过对话。”

“他们在努力尝试……他的个人风格对我们来说非常重要，让我们可以持续尝试1对1并且利用他的能力突破防线。他带着强烈的个人风格踢比赛，并且时而有着非常好的表现。”

除了喜迎经验丰富的后卫科斯切尔尼复出以外，萨卡是周四最大的亮点之一，其他出场的年轻球员，诸如奈尔斯、威尔洛克和恩凯迪亚同样表现惊艳。

埃梅里补充道：“三周以前我们在基辅同样派出了埃米尔（史密斯-罗）和威尔洛克，埃米尔在那里取得了进球。恩凯迪亚今天也踢了，表现不错。我们需要他们进行一个过程，但在这个过程中，他们同样需要向我们展示出他们的（进步）。”

枪手在本周末将会回归英超赛场，前往客场面对深陷泥潭的南安普顿，他们当然希望延续自己的不败记录。