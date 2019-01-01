连战连败原形毕露 前三狮主帅：曼市德比对索帅考验巨大

山姆·阿勒代斯表示，索尔斯克亚已经失去了他的“点石成金”的能力，他在本周的曼彻斯特德比将迎来巨大的挑战。

糟糕的红魔在古迪逊公园球场遭遇一场完败。他们是如此的糟糕，以至于索尔斯克亚为他的球队的表现向球迷们公开道歉。

这场失利是他们争夺前四路上的又一次打击，也是他们为周三对阵邻居曼城所做的最糟糕的准备。

今年3月，当索尔斯克亚被任命为正式教练时，曼联球迷还在唱着“Ole ' s at the wheel”，但自从他被任命为全职教练后，情况就完全不同了。

对索尔斯克亚来说，他的执教开局不错，11场不败，但曼联在过去的8场比赛中输掉了6场，球员们陷入了自穆里尼奥离开以来从未有过的低迷状态。

周三他们将在老特拉福德主场迎战曼城，他们的目标肯定是一场鼓舞士气的胜利，尽管事实上这意味着他们将在英超联赛中为劲敌利物浦提供巨大的帮助。

阿勒代斯相信这种状态给这位前曼联射手敲响了警钟。

“奥莱终于明白了管理曼联是什么样的，”这位前埃弗顿主教练在周一的阿兰·布拉希尔体育早餐会上说：“突然之间，他从一个有着点石成金能力的人变成了不知道怎么解决问题的人。每一场比赛都在加剧这个问题，他必须尽快找到解决问题的方法。他们将在周三对阵曼城的比赛中迎来一场重要的比赛，他必须拿出一些魔力，让球队集中精力，就像他刚来的时候一样。这对他来说是一个巨大的挑战。”