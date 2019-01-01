连场绝杀还不够 图赫尔：内马尔还能做得更好

巴西人在回归后两次在最后时刻拯救球队，但他的教练希望他能有更多的进步。

托马斯·图赫尔相信内马尔在再次为巴黎圣日耳曼打入制胜球后会变得更好，同时他坚称内马尔“百分之百”地投入了球队。

内马尔很快就把休赛期的转会传闻抛诸身后，连续两轮比赛在最后时刻攻入制胜球，包括周日1-0战胜里昂的比赛。

图赫尔说巴西前锋将在巴黎圣日耳曼有所提高，巴黎圣日耳曼目前在法甲积分榜上领先3分。

“他还可以做得更好。这只是他四个月来的第二场或第三场比赛。”图赫尔告诉《队报》：“他能做得更好，他会做得更好，因为他会在体能上有所提高，但这是内马尔，他总是很果断。他总是想着向前和进攻。我们需要这样的球员在这样艰苦的比赛中在一对一中发挥作用。”

内马尔在上赛季末与西甲冠军巴塞罗那联系紧密，但最终留在了巴黎。图赫尔说这位27岁的前锋虽然想在赛季结束后转会巴萨，但他还是决定留在巴黎圣日耳曼。

他说：“他和我们有合同，所以他百分百地和我们在一起。我甚至可以肯定，他在球场上百分之百地投入了我们，在团队中百分之百地投入。他经常和队友们一起笑，这对他来说很正常，对球队也有好处。”

图赫尔补充说：“他在这里进球，他在那里做决定性的事情，所以我对他要求很高。”