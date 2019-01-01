连丢4分仍专注冷静 沙奇里：我们不紧张

利物浦在英超第25轮联赛中做客伦敦碗被西汉姆1比1逼平，他们与身后的曼城分差缩小到3分。红军遭遇两连平，但前锋沙奇里表示，球队更衣室仍然很冷静，只是球员表现会有起伏。

北京时间2月5日，今天凌晨结束的一场英超联赛中，利物浦做客伦敦碗对阵铁锤帮西汉姆，在先入一球的情况下，红军被对手1比1扳平。此役过后，他们仅领先位于第二名的曼城3分。

不过瑞士国脚沙奇里表示，克洛普的球队仍然保持专注和放松，球迷们可能比球员们更加紧张。

“我没觉得球队有紧张感，这支利物浦想赢得比赛，我看不出球队有紧张感，”沙奇里说。“也许球迷们比我们更紧张，这很正常，我在拜仁的时候也有过这样的经历，但我们不会紧张，我们只有在比赛中尽力去赢，努力投入训练，继续前进。”

本轮比赛中曼城率先结束比赛，他们3比1击败实力强劲的阿森纳，进一步缩小分差。

利物浦在接下来的欧冠赛事中还要面对德甲豪门拜仁。不过沙奇里仍然为自己的球队辩解，他表示：“利物浦球员不是机器人，有时也会不在最佳状态，这很正常，但即便球队的踢得不够好，我们也能抓住仅有的机会来赢得比赛。”

“接下来我们必须保持专注，带着赢球的心态去踢比赛，努力在比赛中取得领先。”

在英超第26轮中，曼城也将提前进行比赛，他们将对阵太妃糖埃弗顿，如果赢下比赛，卫冕冠军将和领头羊利物浦积分相同，联赛争冠形势再次扑朔迷离。