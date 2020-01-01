违规训练和间谍门事件：奥甲因林茨的指控而内斗

奥甲领头羊让6月初联赛恢复的准备工作陷入混乱，尽管他们可能不是唯一有罪的一方。

在赛季因疫情停摆后，足球的回归计划引发了一些来自比赛内外的问题。

从竞争的角度来看，最主要的问题之一就是诚信问题。然而，在奥地利，当奥甲在未来几周回归时，是否所有的俱乐部都能真正做到公平呢？

上周四，奥地利12家顶级俱乐部中的11家俱乐部发布了一份声明，声称联赛领头羊LASK林茨已经参加了全接触训练课程——这一行为违反了政府关于俱乐部如何在奥甲6月2日恢复之前开始准备的指导方针。

其他球队

“通过这种非法行为，奥甲及其俱乐部为确保每个参与奥甲足球的人的健康所做的巨大努力看起来很荒谬，”声明中写道：“因此，由所有俱乐部共同拟定并一致同意的预防概念，遭到恶意的背叛。”

“这也导致了与奥甲其他俱乐部相比，林茨拥有明显的竞争优势，这一点是不能接受的。”

卫冕冠军萨尔茨堡红牛的商务总监斯蒂芬·雷特补充道：“我们对林茨的工作方式感到诧异和震惊。几个月来，我们一直在为这些建议努力工作。显然，不是所有的俱乐部和个人都意识到这一重大责任。”

“到目前为止，对林茨来说，这是一个梦幻赛季。”奥地利足球播客的联合主持人西蒙·克拉克告诉够力足球：“普通球迷很高兴看到另一家俱乐部挑战萨尔茨堡在积分榜上的统治地位。萨尔茨堡已经赢得了过去的6个联赛冠军，林茨是他们几个赛季以来第一次真正的挑战。”

“他们在欧洲的壮举起到了帮助作用，像林茨这样规模的俱乐部能够如此出色地代表奥地利参赛，让这个国家的人们感到自豪。”

林茨副主席尤尔根·维尔纳在新闻发布会上说：“教练组的所有成员都对我说，如果我们继续像以前那样训练，两周之内我们就打不上比赛了。然后他（主教练伊斯梅尔）问我是否可以进行更密集的训练。这是愚蠢的，是我们的一个大错误，我想真诚地向其他11家俱乐部、赞助商和公众道歉。”

“我们不想给自己带来优势，我们想要关注球员的健康。球员已接受测试，并遵循所有卫生措施。由于这种情况，我们努力确保队员们身体健康。复赛箭在弦上，但它太傻了。”

伊斯梅尔补充说：“我们没有危及任何人。这只是四次我们想要提升的训练。这是个错误。我们不想让自己领先一步。”

在其他11家俱乐部将他们训练的录像送往奥甲后，林茨的违规训练曝光。三天前，有人投诉说，球员之间没有保持规定的距离，而且在更大的队伍里训练，警察被叫到俱乐部的训练场，尽管当时没有发现违规行为。

然而，正是这些违规视频片段的出现，给这个故事增添了一些趣味。

在其他俱乐部的指控被公布之前，林茨发表了一份他们自己的声明，声称他们是“工业间谍”的受害者。

“5月13日周三凌晨，Raiffeisen体育场周围的区域被闯入，监控摄像头被非法安装。”声明中写道。

林茨董事总经理安德里亚斯•普罗蒂补充道：“由于这是很短时间内发生的第二起类似事件，我们决定向媒体求助。我们感到震惊的是，显然有第三方愿意使用犯罪分子闯入我们的俱乐部，以从事工业间谍活动。”

“奥地利的反应是普遍的负面的——不仅仅是从体育的角度，也从道德的角度。”克拉克告诉够力足球：“从足球的角度来看，这被认为是奥地利足球史上最好的故事之一，并使已经面临重启比赛的政治和社会压力的奥甲陷入混乱。唯一捍卫这一点的人是林茨他们自己。”

就目前而言，针对林茨的案件将由联盟参议院1号进行审理，该委员会的职责包括对违规行为进行制裁。与此同时，各支球队被允许在两周后足球重新开始之前恢复全面接触训练。只有到那时，才会清楚林茨是否真的获得了不公平的优势。