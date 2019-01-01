远离政治 德尚瓦拉内避谈土耳其争议庆祝

在H组，土耳其和法国同积18分，而法国主教练和后防大将想要专注于眼前的比赛。

法国主教练德尚拒绝在下周一的欧洲杯预选赛中卷入围绕土耳其国家队的地缘政治争议。

上周五，土耳其在伊斯坦布尔对阵阿尔巴尼亚的比赛中，托松攻入制胜一球，赛后，土耳其的一些球员行了军礼。这一举动被广泛解读为支持土耳其对叙利亚境内库尔德人的武装进攻。

欧足联正在调查此事，但德尚希望能将注意力集中在取得胜利上，以确保明年欧洲杯的席位。

“我们知道比赛的重要性。这是一场与我们拥有相同积分的对手的对决。”他在法兰西大球场的赛前新闻发布会上说：“很明显，气氛会很好。至于地缘政治问题，它们确实存在，但我们不会去想它。我们在运动领域。我们必须专注于此。我不会参与这场（关于土耳其进球庆祝的）辩论。我感兴趣的就是这场比赛。”

皇家马德里队中后卫瓦拉内表达了类似的观点：“这（庆祝活动的争议）与我们无关。我们有一个额外的动力，这是由于我们的球场和我们在科尼亚的糟糕表现。”他说：“我们想创造一场精彩的足球比赛，给球迷带来快乐。当然还有晋级资格。”

然而，德尚认为，仅仅为了复仇而战，对于一个他所高度评价的对手来说，将会适得其反。

“永远不会有复仇。我们将无法挽回失去的分数。他们在主场击败了我们，那是另一场比赛。这是一场决定性的比赛。这次我们必须让事情以不同的方式发生。

“除了雨果·洛里的表现，我们在科尼亚的比赛中没有任何积极的东西。我们是输了，但他们做得很好。但这场比赛不一定如此。土耳其是一支积18分的球队，他们没有失去他们的东西。他们既高效又强壮。他们（在资格赛期间）只在定位球上丢了两个球。他们还拥有有趣的进攻潜力，比如伊尔马兹、托松和恰尔汗奥卢。他们被一种精神状态和激情所感染和激励。他们踢了一些非常精彩的比赛，特别是对我们的比赛。他们很有性格。”