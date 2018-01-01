进错师门？名宿称瓜帅会将博格巴带成世界级

英格兰名宿迈克尔-欧文认为博格巴的实力毋庸置疑，如果他为瓜迪奥拉或者克洛普效力，他一定会是令世界振奋的顶级球星，然而在曼联主帅穆里尼奥手下，法国人的未来则蒙上阴影。

博格巴自2016年从尤文图斯回到曼联后，主帅穆里尼奥始终无法找到合适的体系让这位法国天才球星达到最佳状态。现任BT Sport评论员的前英格兰国脚欧文认为，利物浦主帅克洛普或者曼城主帅瓜迪奥拉更适合指导博格巴。

“我始终坚持一个观点，如果博格巴在合适的球队和战术体系下，他绝对是世界级水准的球星，”欧文在电视评论席上表示。

“但是现在观看博格巴的比赛，我感到非常沮丧，因为我知道他有实力比现在的表现做得更好。”

“我几乎就是站在他这一边的，因为我认为曼联队的战术打法或者主教练的执教风格并不适合博格巴的发挥，现在这支曼联无法激发出最出色的博格巴。”

曼联客场对阵瓦伦西亚的比赛中，博格巴首发出场踢满了90分钟，然而他的表现却乏善可陈，并且在比赛中丢掉绝佳进球机会。

欧文补充说：“我认为曼联主教练要承担一定的责任，因为他打造的战术体系和球队的踢球方式阻碍了博格巴的发挥。我记得球队刚刚签下他时，他们尝试为博格巴搭配各种类型的中场球员，就为了让他发挥出最好水平。”

“从这点来说，我为他感到遗憾。但是作为球员来讲，看到他在比赛中仍然像16、7岁的孩子一样学习比赛，是非常沮丧的。他需要学习什么时候该一脚触球传递，何时该连续带球，又是何时该过掉身前的防守球员。”

“他在比赛中持球时的一些选择非常糟糕，但是如果他为瓜迪奥拉或者克洛普效力，他就有可能改掉这样的问题，那么我认为我们将有机会看到世界最佳球员之一的表演，然而现在我们无法说他能够跻身世界最佳球员行列。”