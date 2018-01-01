进球进疯了 梅西苏亚雷斯进球总数超皇马全队

这两家马德里俱乐部在2018-19赛季的联赛进球总数不及巴塞罗那的两名前锋。

梅西和苏亚雷斯在本赛季的西甲联赛中的进球数已经超过了皇马和马竞俱乐部。

巴萨的明星前锋在2018-19赛季的英超联赛中共攻入25粒进球，分别比两家马德里俱乐部内的进球总数都多一粒。

在周日巴萨5:0大胜莱万特的比赛中,梅西上演帽子戏法并助攻另外两个进球，帮助巴萨恢复了在积分榜上3分的领先优势。

这位阿根廷超级巨星本赛季攻入14球，助攻10次，使他成为欧洲前五大联赛中第一个数据都达到两位数的球员。

这是梅西为巴萨在西甲联赛中取得的第323场胜利，比前俱乐部纪录保持者哈维多一场。

他的帽子戏法也让他在今年为俱乐部和国家队的进球达到50个，这是他在过去九年里第八次取得这样的成绩。

然而，尽管他在2018年取得了出色的进球成绩，这位五次获得金球奖的球员自2007年以来首次被排除在该奖项的排名前二之外。2007年，他排在卡卡和C罗之后获得第三名。而今年，他在金球奖上的排名落到了第五。

卢卡·莫德里奇获得了今年的金球奖，C罗、安东尼·格里兹曼和姆巴佩都排在了梅西的前面。

周日打破僵局的苏亚雷斯本赛季在联赛中出场15次，打进11球。

巴萨在16场联赛中攻入46球，比联赛排名第二的塞维利亚多出17球，塞维利亚队的总进球数也是在巴萨之后名列第二。