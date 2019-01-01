进球过百奖杯上双 为何媒体球迷仍然喜欢黑贝尔？

《每日邮报》表示，尽管贝尔在皇马已经拿了12个冠军，但他依然是西班牙媒体和皇马球迷心中最该走人的球员。

去年年底，加雷斯·贝尔在阿布扎比赢得了他的第三个FIFA俱乐部世界杯冠军，并被FIFA官方评委赛事金球奖得主。这是他在皇马5年里获得的第12座奖杯。这其中包括四次欧冠欧冠，在其中三次欧冠决赛中，他都发挥了决定性作用。上周日，他在皇马打进了自己的第100粒进球。

除了克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，没有哪位银河战舰的球星能与贝尔的记录相媲美，况且他还是英国最成功的海外球员。然而，当西班牙媒体在去年年底就谁应该被排除在球队之外，为年轻的维尼休斯让路的问题对球迷进行调查时，贝尔名列榜首。

如果现在进行民意调查，伊斯科可能会榜上有名，因为他已经与一些球迷闹翻了。对贝尔来说，这可能是值得安慰的一点，虽然他没有在伯纳乌赢得人心，但是其他人也没有。

有时，即使他不是该背锅的人，皇马球迷仍然觉得要剥夺他的呼吸权。去年12月，皇马在欧冠中以0-3负于莫斯科中央陆军。贝尔没有首发，只是在半场结束时才上场，当时比分已经是0-2；然而，整页文章都在用他的照片。

标题写道：“贝尔抱怨脚踝疼痛。有些东西困扰着他。他对这场小比赛不感兴趣。”

他被指责在皇马历史上最糟糕的欧冠主场比赛中尽显懒散之风。尽管他上半场没有上场，下半场又受伤了，但这一切还是发生了。

当他在世俱杯半决赛中上演帽子戏法时，一些媒体的反应是质疑他是否又在大赛中进行自我救赎，而不是称赞他让皇家马德里进入了另一场决赛。

这个赛季贝尔的压力越来越大，人们对他的抱怨也越来越多，其中一个原因就是需要有人来填补C·罗纳尔多留下的巨大的个人空白。

俱乐部选择在夏天不买任何人，因为他们相信埃登·阿扎尔的到来会限制伊斯科和阿森西奥的表现机会。事实上，即使没有阿扎尔，这两个西班牙的年轻人，在身体健康的时候，也表现得非常平庸。

特别是伊斯科正在经历一个噩梦般的赛季。在早些时候的一场比赛中，他拒绝佩带队长袖标，这引起了争议。

如果C·罗纳尔多的“遗产”有问题，那么贝尔的“遗产”会是什么呢?在2009年加盟皇马后，C·罗纳尔多几乎从未缺席过皇马的比赛。

但是C·罗纳尔多在438场比赛中的450个进球还不足以让皇马为他做一座雕像或者重新命名一个看台。更何况是贝尔。

一些人持有这样一种理论，即他受伤的倾向使得他在球迷中的支持率大跌。但是就算他撞破头去寻找原因，情况会有所不同吗?

伤病确实影响了他的形象，但贝尔几乎总是能做到的就是为大赛做好准备。即便如此，在关键赛事中的进球也成为了他在皇马球迷眼中的黑点。

他在世俱杯半决赛对阵鹿岛鹿角的比赛中在60分钟内完成了帽子戏法，在决赛对阵阿尔-艾因打满全场后，他获得了第12座奖杯。

当他最终离开马德里的时候，他将会带着很多奖杯回到威尔士，或者带到他下一个效力的地方。

当他离开的时候，他可以冷漠地离开马德里的球迷，但他也可以在推特上留下一个充满奖杯表情的帖子。

皇马球迷可能会对贝尔的表现不以为然，但是接替他的高价球星将难免会和他的荣誉榜对比，而且从皇马最近复苏的状态来看，他的皇马生涯可能还没有结束。