进球被判无效 德容：VAR总是照顾大球队的利益

主队在上半场遭遇争议时刻，进球因为越位而被判无效，但球队中场坚持他们仍然处于平局状态。

在周三以1:2输给皇家马德里的比赛后，阿贾克斯中场球员德容认为，VAR的判定“很容易有利于大俱乐部”，他的球队

在第一回合比赛的上半场错过了几次机会后，左后卫尼古拉斯·塔利亚菲科在上半场结束时头球穿过了库尔图瓦的十指关，似乎给了阿贾克斯领先的机会。主裁判达米尔·斯科米纳停止了比赛查看录像，判定塔迪奇在向马德里门将跳去时越位干扰比赛，主队的庆祝活动因此中断。

本泽马在与小维尼修斯的配合后，在比赛的60分钟打进了第一粒进球。阿姆斯特丹的球队在15分钟后通过哈基姆·齐耶赫扳平比分，而后马尔科·阿森西奥确保了索拉里的球队在马德里的第二回合前取得优势。

德容相信阿贾克斯的表现足以让他们在伯纳乌的客场挑战中找回状态，但同时表示很遗憾那个进球被判无效。

“在西班牙，我们必须像在国内一样踢球。”他告诉内突，“带着勇敢和信念。一切还是未知。皇马在自己的观众面前也会感到更大的压力。

“作为一个团队，我们做得很好。我们的进球被判无效了，这很遗憾。也许像这样的事情很容易变得对大俱乐部所有利。但是我们继续踢自己的足球，在前场也有机会。遗憾的是，比赛没有产生更好的结果。”

德容将在今年夏天加盟巴塞罗那，这是他第一次与未来的国内联赛对手比赛，其中一名球员给他留下了深刻的印象。

“和卢卡·莫德里奇比赛真是太好了。”他告诉记者，“这当然会激发额外的动力。他是一个天生的天才，很难给他压力。”

马德里将在3月5日两队第二回合的比赛中主场迎战阿贾克斯。