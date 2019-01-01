进球荒不是时候 齐达内：我们不能每场都进五个

白衣军团错过了一次登顶西甲的机会，但是他们的教练在赛后表扬了他们的强度，并试图降低期望。

齐达内赞扬了他的皇家马德里球员在与皇家贝蒂斯的比赛中所做的努力，并表示期望他们每场比赛都能进很多球是不现实的。

皇马本赛季首次在主场未能取得进球，而且他们本场面对的还是西甲丢球最多的防线。上半场他们曾把球打进球门，但阿扎尔被判越位，进球被判无效。

在那之后，贝蒂斯门将约尔·罗布勒斯的神勇发挥化解了皇马的攻势。齐达内赞扬了对手的韧性，但他说他的球队本可以做得更好。

“他们防守得很好。我们不可能每天进5个球。”赛后他说：“我们有机会。进球是我们唯一缺少的东西。贝蒂斯是一支优秀的球队，有很多优秀的球员。上半场，我们在各方面都很出色。我们错过了进球，然后在下半场，比赛更平衡。他们是有实力的对手，但以平局告终实在是太遗憾了。”

皇马在最近三个赛季主场对阵贝蒂斯的比赛中都没有取得进球。他们在过去的五场西甲联赛中有三场都未能取得进球，然而另外两场却合计打入9球。

齐达内说没有人应该为这一僵局负责，他再次赞扬了他的进攻火力。

“在比赛水平、强度和态度上，一切都很完美。”他继续说：“我们没能把球打进。你不能责备任何人。我们一直努力到最后。”

这场平局使贝蒂斯在积分榜上上升到第14名，他们仅仅保持了本赛季的第二场不失球。

皇家马德里本可以超越早些时候以1-3输给莱万特的巴塞罗那成为领头羊，但平局让巴萨保持了微弱的优势。