进球能力为何如此惊人？马科斯·阿隆索偶像亲身解密

这名西班牙边后卫是英超联赛中进球最多的后卫之一，而他父亲执教塞维利亚时期的一位希腊中场则揭示了阿隆索这一能力背后的原因。

作为一名边后卫，马科斯·阿隆索的进攻能力堪称非凡，但这一切都不是偶然的。它源自于他的祖父和父亲的教导。

阿隆索的父亲，马科斯·阿隆索·佩纳在结束球员生涯后成为了一名主帅，这也是阿隆索在童年时期经常搬家的原因。而在他父亲执教塞维利亚时期，当时这家西甲劲旅队内有一位希腊中场——瓦西里奥斯·查塔斯，他被认为是同时代最优秀的球员之一，也是2004年希腊夺得欧洲杯的一大功臣。

查塔斯是一位完美主义者，他的任意球技术享誉足坛，他会在训练结束后专门花时间来锤炼自己的任意球技术，他也被塞维利亚球迷昵称为“魔术师”

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“他父亲是我职业生涯中遇到过的最佳教练，他帮助我克服了很多困难。在他到来后，我为球队打进了18粒进球，我们也升级到了顶级联赛，”查塔斯告诉够力足球。“老马科斯，每周五在询价单结束后，总是会派我在尽可能真实的情况下练习任意球，他会安排一堵人墙和一位门将。”

“有些时候，马科斯，也就是我们现在讨论的马科斯·阿隆索出现了。他会很仔细观察我是如何踢任意球的。有时我会让他也尝试踢一脚，尽管他那时候只是一位10或者11岁的小男孩。”

“我记得当时他经常感到沮丧，因为他没有足够的力量把球送入球门。那时候他只是一个孩子，所以我告诉他不要感到失望，并强调他所要做的就是找到正确的踢球感觉，继续练习，直到他能在任何情况下都能把球送到他想要送达的地方。他遵循了我的建议，他进行了大量练习，所以我们今天才能够欣赏到他如此精彩的任意球破门。”

“他总是随时随地踩着一个足球，即使他是在酒店的大厅里，更衣室里，或者其他任何地方，他都不能停止踢球和摆腿。”

阿隆索很可能和萨拉赫、伊斯科和法布雷加斯一起并肩作战过，但查塔斯仍然是他见到过的最佳任意球手。

“我记得一位效力过塞维利亚的希腊球员，瓦西利奥斯·查塔斯，”阿隆索在本赛季早些时候接受采访时表示。“我觉得他是我这辈子见到过的最佳任意球手。我一直在训练中学习他。我过去经常把球踢到离球门5米远的地方，因为我当时年轻，没有足够的力气！”

但我记得他当时告诉我，“当你14、15岁的时候，你就能踢出像我一样的任意球。当时的我甚至无法想象我真的能做到这一切，但现在，我确实成为了最好的任意球手之一。”

阿隆索在最近对热刺的比赛和周末对伯恩茅斯的比赛中都有进球入账。此前西班牙人已经远离球队出场很长一段时间了，从10月下旬、11月初到2月22日对阵热刺，他才彻底回归，在此期间他只在英超出场过1次。

自加盟切尔西以来，这位29岁的球员已经为球队贡献了19粒进球，这让他成为了英超联赛中对球门最具威胁的后卫之一。看看他近期比赛中的进球，远射、凌空抽射和头球破门应有尽有，这也将他推到了切尔西2020年射手榜榜首。

他本可能在对阵伯恩茅斯的比赛中上演帽子戏法。

查塔斯表示：“他是一位看起来一定会去踢职业足球的孩子，这一点毫无疑问。当然，没人能预见到他会达到现在的这种水平，因为当时他太年轻了，不过现在，他似乎继承了自己家族的优秀传统。”

“除了任意球以外，这个孩子总是在不断要求进步。他想要学习，总是关注身边的一切，努力去倾听，总是试图从能提供任何帮助的人那里学到东西。很显然，他并没有失败，他已经成长为一位出色的球员，在顶级联赛中有着出色的表现。”

总而言之，尽管阿隆索是一名后卫，但没有教练会放弃使用他的进球能力。切尔西主教练兰帕德可能需要更多地使用自己的左路进攻武器，来实现自己的英超四强之梦。