进球盛宴 克洛普：这样一个夜晚谁还在乎战术

红军在安菲尔德的点球大战中击败枪手，锁定了联赛杯八强的席位。

在周三的联赛杯第四轮的点球大战中击败阿森纳后，尤尔根·克洛普没有心情讨论战术。

与周日2-1击败热刺的比赛相比，红军首发11个位置全部作出调整，其中包括凯莱赫、威廉姆斯、范登伯格、布鲁斯特和埃利奥特等人都获得首发。其中埃利奥特是最年轻的球员。尽管穆斯塔菲的乌龙球让红军早早取得了领先，但他们很快在第36分钟就以1-3落后，并一直落后于阿森纳，直到第90分钟才扳平比分。奥里吉的进球让比赛进入了点球大战，20岁的门将凯莱赫扑出了塞巴略斯的射门，18岁的柯蒂斯·琼斯第五个罚进点球，将红军带入下一轮赛事。

虽然克洛普承认他的球队有时很马虎，但他说在这样一个难忘的夜晚，战术是次要的。

“我们犯了一些错误，我们踢出了一些一般的传球。”他告诉天空体育：“我们有时太开放了。我们可以谈谈战术，但在这样的夜晚谁在乎呢？我希望孩子们能有一场难忘的比赛。他们今晚做了什么，我真的搞不懂了。第一次在安菲尔德踢球就像一场梦，但事情可能并不顺利，你必须保持在正轨上。我们所有的进球都很精彩。”

这位德国教练接着强调了在安菲尔德给人留下深刻印象的年轻球员，承认中场球员琼斯不应该踢决定性的点球。

“凯莱赫是一个杰出的天才。威廉姆斯有一脚传中，他可能没有想到他今晚会上场。琼斯……最后的点球不是我的决定。当我看到名单时，奥里吉是最后一个踢的，他们显然改变了决定。如果你没赢，三年后就没人记得了，如果成功了，孩子们会永远记得的。”