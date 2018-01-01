进球固然很好 萨里坚持强调坎特应更注重防守

周日蓝军击败水晶宫的比赛中，这位世界杯冠军攻入了唯一的进球，使切尔西在积分榜上领先第五名阿森纳5分。

据切尔西主帅萨里表示，恩格罗·坎特的首要任务是防守，尽管这名中场球员在本赛季的很多比赛里扮演了一个更加类似前锋的角色。

自从萨里把曾与之一起在那不勒斯效力的若日里奥带到了斯坦福桥之后，这位法国国脚就处在了一个不同的位置上，许多专家称萨里对他的表现产生了负面影响。

坎特的能力并不以进攻著称，但他在下半场以冷静的方式把握住了一次机会，帮助蓝军周日在塞尔赫斯特公园1:0战胜水晶宫。

赛后，当记者问及坎特的情况时，萨里说:“他必须首先考虑防守。然后他确实取得了进步，特别是在没有球的情况下。他今天的跑动做得非常好，完成的时机都很好。”

“当我们必须面对低水平的对手时，前锋和边锋很难找到位置。所以对我们来说中场的无球跑动是非常重要的。”

“现在我们必须在(鲁本)洛夫特斯-齐克和(罗斯)巴克利身上进行努力。特别是洛夫特斯-齐克是个控球好手，但是他可以在没有球的情况下提高很多。”

坎特在中卫位置上取得了巨大的成功，分别在2015-16赛季和2016-17赛季为莱斯特城和切尔西夺得英超联赛冠军，在今年俄罗斯世界杯上为法国夺得冠军，所以一些人质疑为什么要改变他在场上的位置。

在萨里的执教期间，洛夫特斯-齐克的出场时间受到了限制，尽管上赛季他被租借到水晶宫，但在世界杯上也有一些高光的出场表现。

另一方面，巴克利自2018年1月以1500万英镑从埃弗顿加盟蓝军以来，享受着他身着蓝军球衣后在切尔西的最佳状态。

自从萨里到来后，球队的中场并不是他最大的问题，缺少一个多产的中锋更让人担心。

萨里承认，他更喜欢哈扎尔作为主要前锋，而不是已经在本赛季打进5球的莫拉塔，或者只有一球进账的吉鲁。