进球助庆 C罗达成职业生涯出场一千次里程碑

这位葡萄牙传奇人物创下了一个历史性的里程碑，成为了为数不多的在成年赛事中取得四位数出场次数的球员之一。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在在周六对阵斯帕尔的意甲联赛中首发，完成了职业生涯在俱乐部和国家队的第1000次出场，达成一个重要的里程碑。

这名葡萄牙巨星在上周斑马军团2-0战胜布雷西亚的比赛中休息后，回到了毛里齐奥·萨里的首发阵容中。

他在马扎球场的首开纪录庆祝了自己的历史性里程碑，这是他连续第11场意甲联赛进球。

其他球队

这名35岁的球员加入了少数球员的行列，他的职业生涯出场次数达到了4位数，这是他在尤文的第73场比赛，他在都灵的第二个赛季已经进行了一半。

这位五次金球奖得主的大部分职业生涯时间都是在西甲为皇家马德里效力，他在皇马效力的9个赛季438场比赛中，取得了几乎无人能及的成功。

C·罗纳尔多在他的祖国葡萄牙开始了他的职业生涯，但是他在2003年从葡萄牙体育转会到曼联后才成为一个家喻户晓的名字。

在老特拉福德，他成为了比赛中最出色的天才之一，一共出场292次，帮助亚历克斯·弗格森爵士的球队获得了三次英超冠军，并在2008年获得了欧冠冠军。

他在那个赛季的表现为他赢得了他的第一个金球奖。第二年他没能帮助他们卫冕欧洲冠军，那也是他在英格兰的最后一个赛季。

他随后转会到皇家马德里，这标志着他黄金时代的开始，他当时创造的转会费世界纪录在西班牙首都是物有所值的。

在不到10年的时间里，他成为了俱乐部历史上进球最多的球员，在他为俱乐部效力期间帮助球队获得了15项主要荣誉，包括在齐达内的带领下，他在西班牙的最后几年里连续三次夺得欧冠冠军。

自从他转会到意大利后，他的成功一直在延续，在他的第一个赛季帮助尤文获得了意甲冠军。

他在西甲的表现让他和巴塞罗那的梅西一起，帮助他们建立了世界闻名的竞争关系，成为他们这一代最杰出的球员。

在国家队赛场上，C·罗纳尔多代表葡萄牙出场164次，攻入99球，带领葡萄牙赢得了2016年欧洲杯冠军。