进步者vs抗议者：利物浦和曼联现在是成功和失败的两个极端

如果有一天能总结出英格兰足球两个最成功的俱乐部的命运对比，那就是这一天。

周六，当利物浦球迷在温布利球场狂欢的时候，曼联球迷在老特拉福德球场外进行抗议。当随队出征的利物浦球迷向他们的英雄致敬时，曼联历史上最昂贵的球员保罗-博格巴被球迷狂嘘，并被一部分球迷大喊"滚蛋"。

当克洛普的球队击退曼城取得四连胜，进入他们本赛季的第二个杯赛决赛时，朗尼克手下的曼联惊险地在主场战胜英超成绩最差的球队，依靠37岁的C罗，以及热刺和阿森纳的不稳定，使他们勉强维持在前四争夺战中。

周三凌晨，两个世界将在安菲尔德发生碰撞：进步者对抗议者；克洛普的集体主义对兰尼克的个人主义。

利物浦只要获胜就能登上英超联赛的榜首，而且大多数人都看好他们能获得胜利，这不就说明了曼联现在所处的困境吗？

无论结局如何，对红魔来说，这是一个令人难忘的赛季。这个赛季以乐观的态度开始，但将以熟悉的方式结束，谈论的是大修、清洗和重建。

似乎什么都没有改变，但如果这支曾20次夺得英超冠军的球队要回到重要荣誉的竞争中，那么一切都必须改变。

现在回想起来感觉很奇怪，但上赛季曼联是最接近曼城的挑战者。

在获得第二名之后，他们签下了桑乔、瓦拉内和C罗，在赛季开始时，他们被认为是冠军的有力竞争者。

这些看法是多么错误。他们现在距离榜首20分，落后利物浦19分，利物浦还比他们少赛一轮。

如果不是因为热刺的挣扎和阿森纳的不稳定，曼联已经确定无缘前四。

一位新的主帅——几乎可以肯定是阿贾克斯的滕哈赫——将在夏天到来，这是自2013年弗格森爵士退休以来球队任命的第五个正式主帅。曼联当时是英超卫冕冠军，但他们很少像现在这样看起来离顶峰那么远。

利物浦没有这样的担忧，如果他们本赛季能击败曼城，他们将追平曼联的联赛冠军数量，他们已经将联赛杯冠军收入囊中，下个月还有一场欧冠半决赛和一场足总杯决赛可以期待。

当他们的伟大敌人步履蹒跚的时候，红军正在稳步前进。

这是这场特殊的竞争的一个奇特之处，当一个人在飞翔时，另一个人通常在挣扎。他们很少同时处于一个上升的曲线上，对曼联来说值得担心的是，现在他们可能需要几年的时间才能与利物浦和曼城认证竞争。

他们永远不会承认，至少不会公开承认，但利物浦应该是曼联前进的蓝图。

在决策、领导力和专业知识方面，利物浦一直是标准的制定者，在克洛普的带领下，在五年的时间里，从同样的失败者变成了领跑者。

芬威体育集团确实犯了错误——欧洲超级联赛的惨败仍然是一个污点，一个难以被原谅的污点——但他们在如何建立一个可持续的足球结构方面提供了一个大师级的课程，让正确的人扮演正确的角色，任命正确的主帅，在最需要的时候把事情编织在一起，团结球迷，然后迅速和聪明地建立一个团队，一套阵容。

对比克洛普领导下的利物浦的稳步发展以及曼联各任主教练的翻来覆去和虚假的“黎明前的黑暗”，你会发现他们的问题到底在哪里。

比较两家俱乐部的转会业务，你会看到当这些问题被允许增长和繁殖时会发生什么。

鱼从头开始腐烂，而曼联甚至在弗格森离开之前就已经腐烂了。有一个原因，LUHG（爱曼联，恨格雷泽）是抗议的曼联球迷选择的缩写。

曼联的引援政策一直是疯狂的，也是昂贵的。

当利物浦能够找到并确定与众不同的球员——阿利森、范迪克、法比尼奥、萨拉赫、马内——并以超值的价格买到罗伯逊等令人意想不到的球员时，曼联已经在那些世界级的球员（和主帅）身上挥霍了数百千万，但他们的处境并不比以前更好。

例如，在目前的阵容中，你认为有多少人可以保证在滕哈赫手下获得机会？也许是大卫-德赫亚？可能是布鲁诺-费尔南德斯？桑乔？

瓦拉内和C罗的名望不容忽视，但其余的人至少要打上问号。

博格巴将在夏天离开，9000万英镑的队史标王自由转会离队，而像马蒂奇、马塔、林加德、马夏尔、拉什福德和卡瓦尼等人都可能会离开。

像马奎尔、万-比萨卡、弗雷德、林德洛夫、特莱斯、拜利和卢克-肖，这些球员仅转会费就花了曼联约3亿英镑，而且几乎没有做什么来证明自己的身价。

与此同时，利物浦已经开始把克洛普的下一支伟大球队的碎片拼凑到一起。

路易斯-迪亚斯、若塔和科纳特的影响是显而易见的，而富勒姆的年轻球星法比奥-卡瓦略将在夏天到来，加入这个已经拥有哈维-埃利奥特、柯蒂斯-琼斯、凯德-戈登等年轻天才的阵容，以及仍然只有23岁的出色的阿诺德。

无论本赛季如何发展，利物浦都有在未来几年挑战一切的基础。他们有合适的主帅、球员、员工和结构，可以在最顶端竞争。

曼联，现在，只剩下了招牌。周三凌晨，我们将在安菲尔德看到一场比赛，但俱乐部之间的差距和10月份在老特拉福德时一样大，当时利物浦以5-0获胜。

他们仍然是死敌，并将永远都是，但事实就是事实。而现在，这两支球队已经是两极分化，无论是在球场上和球场外。